Každá pátá školní jídelna neprošla kontrolou hygieniků

Kontrolou pražských hygieniků neprošla v letošním prvním pololetí zhruba pětina kontrolovaných školních kuchyní, jídelen a bufetů. Při 206 kontrolách zjistili 41 pochybení. Je to více než v prvním pololetí roku 2025, kdy zkontrolovali 298 zařízení a našli 27 problémů. Mezi nejčastější pochybení patřil nedostatečný úklid, zanedbaná údržba vybavení a nedodržování skladovacích podmínek
Hygienici uložili 12 pokut v souhrnné výši 81 tisíc korun. V úterý o tom informovala mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petra Batók.
„Meziroční srovnání ukazuje, že naše přítomnost v terénu je stále velmi potřebná. Zatímco v prvním pololetí 2025 jsme pochybení zaznamenali u devíti procent kontrol, letos v prvním pololetí skončila s výhradami téměř každá pátá provozovna, konkrétně 19,9 procenta,“ uvedla Batók.
Více odhalených závad podle hygieniků souvisí zřejmě s tím, že se letos zaměřili také na školní bufety a ostatní služby pro rodiny s dětmi, mezi něž patří třeba dětské skupiny, lesní školky nebo různé kluby. „Tyto provozy jsou rizikovější, a to zejména z důvodu častějšího střídání personálu a s tím spojené nižší úrovně hygienického povědomí,“ vysvětlila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP Anna Füleová.
Doplnila, že u školních bufetů inspektoři kontrolovali také plnění takzvané pamlskové vyhlášky, při čemž naráželi na prodej nepovoleného sortimentu.
Nejčastěji hygienici narazili na nedostatečný úklid, v některých případech spojený s výskytem hmyzu. Častým problémem byla i nedostatečná údržba vybavení, například poškozené povrchy nebo odlupující se nátěry polic. Odhalili také nedodržování skladovacích podmínek a rizikové křížení čistého a nečistého provozu, kdy mohou být komnaminovány potraviny, které se už dále nevaří.
Hygienici také prověřovali 18 podnětů od veřejnosti na nedodržování pravidel ve školních jídelnách a dalších místech, kde se děti stravují. Z nich byly dva oprávněné a tři částečně oprávněné.
„Ačkoliv většina personálu odvádí poctivou práci, zjištěné prohřešky, ať už jde o čistotu, údržbu nebo nedodržení správné teploty jídla, mohou přímo ohrozit zdraví těch nejmenších. Právě proto bereme dohled nad školním stravováním jako klíčovou prevenci a v kontrolách budeme se stejným nasazením pokračovat,“ doplnila Batók.
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