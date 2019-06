Kavánek končí v čele dozorčí rady ČSOB, nahradí ho exguvernér centrální banky Tůma

před 53 minutami

Předsedu dozorčí rady ČSOB Pavla Kavánka (70) nahradí od 16. října bývalý guvernér centrální banky Zdeněk Tůma (58). Jeho jmenování do rady dostane ČNB ke schválení. Kavánek více než 20 let působil jako generální ředitel ČSOB a následně posledních pět let jako předseda dozorčí rady.

Tůma byl guvernérem ČNB v letech 2000 až 2010. Po odchodu z centrální banky pracuje jako partner zodpovědný za finanční služby v KPMG Česká republika. V minulosti působil jako hlavní ekonom Patria Finance nebo byl výkonným ředitelem Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně.