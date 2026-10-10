Kauzy ho nezlomily, voliči ano. Čunek po letech končí v čele Vsetína

Všechny své kauzy ustál, nyní ale končí. Jiří Čunek nepřesvědčil své tradiční voliče a po letech odstupuje z čela Vsetína. Porazili ho nezávislí kandidáti. Podle politologů se někdejší lidovecká hvězda jednoduše okoukala. Pro lidovce je to podle nich varování, ale také šance na nový začátek.
„Buď se znovu postavím do čela radnice, nebo dám prostor jiným.“ Takto radikálně se před volbami vyjádřil dlouholetý vsetínský starosta a současně senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL). Druhé housle hrát rozhodně nechtěl. Letošní komunální volby se tak staly prakticky referendem o jeho setrvání v úřadu. A jak ukázaly předběžné výsledky: Voliči už si Čunka na radnici nepřejí.
Obyvatelé města – tradiční lidovecké bašty – dali tentokrát přednost Sdružení nezávislých kandidátů. To získalo drtinou většinu hlasů – na konto si jich připsalo více než čtyřicet procent. Křesťanští demokraté v čele s Čunkem sice skončili v pořadí druzí, ale s hlubokou ztrátou. Důvěru jim vyslovilo jen přes šestnáct procent lidí.
„Jak jsem řekl, na vsetínské radnici už tak končím. Udělám to,“ komentoval vývoj pro Aktuálně.cz sám Jiří Čunek. Výsledek ho prý sice mrzí, překvapivý ale není. „Sdružení nezávislých kandidátů mělo intenzivní a velmi dobrou kampaň. To se projevilo,“ uvedl. Víc se k volbám vyjadřovat nechtěl, dokud nebudou oficiálně vyhlášeny výsledky.
Nikdo nevydrží v čele věčně
Zaskočení nejsou ani politologové. Doposud nezničitelný lidovecký matador už se podle nich jednoduše vyčerpal. „Ukazuje se, že nikdo nemůže stát v čele věčně. I taková politická star, jako je Jiří Čunek, se jednoho dne zkrátka okouká a opotřebuje,“ komentoval konec dlouholetého vsetínského starosty politolog Lukáš Jelínek.
Rozhodně to podle něj neznamená, že by z politického nebe mizeli i samotní lidovci. „Naopak, mohou tam zůstat. Budou si ale muset najít jiné a svěží tváře,“ řekl Aktuálně.cz.
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Zvolení zastupitelé
Že s nimi pak mohou uspět, podle něj ukazuje i nedávná obměna ve vedení partaje na celostátní úrovni. „Předsedou strany se stal Jan Grolich. Čunek se sice vůči němu ostře vyhraňoval, Grolich podle něj není na lidovce dostatečně tradicionalistickým lídrem, nakonec se ale ukázal pravý opak. Zatímco Grolich podporu má, Čunek ji ztratil,“ poukazuje Jelínek.
Podobně to vidí i Petr Jurek z katedry politologie a mezinárodních vztahů na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. I podle něj si musí lidovci projít „rebrandingem“.
„Zvolili si nového předsedu a nastupuje nová generace. Pravděpodobný vývoj je tedy takový, že to tradiční lidovecký tábor na chvíli znejistí, což se může negativně projevit v tradičních baštách jako Vsetín,“ řekl. Zatímco na celostátní úrovni mohou čerstvé tváře lákat nové voliče, v tradičních lidoveckých lokalitách mohou voliči zůstávat naopak doma.
I podle něj se ale může strana nakonec obnovit. „Ostatně není to jen o Jiřím Čunkovi. Okoukanost dolehne dřív nebo později na každého dlouholetého lídra,“ dodal Jurek.
Strmý pád a nový návrat
Čunek navíc už před lety ukázal, že se umí vrátit – zatímco v roce 2009 zažil tehdejší první místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj strmý politický pád, o sedm let později získal v krajských volbách vůbec největší počet preferenčních hlasů v celé zemi. Zastupitelé Zlínského kraje si ho tehdy proto zvolili za hejtmana. Hlasovala pro něj dokonce i opozice.
Čunek se navíc z veřejného života zcela nestahuje, stále zůstává senátorem. „Má tedy ještě čtyři roky na to, aby se znovu dostal nahoru, pokud bude chtít,“ připomíná politolog Jurek.
Kariéra Jiřího Čunka ve „velké politice“ začala v roce 2006. Tehdy se stal senátorem za Vsetínsko a předsedou KDU-ČSL. Po svém zvolení do čela strany se zapojil i do sestavování vlády. Lidovci tehdy uzavřeli dohodu s občanskými demokraty a zelenými a Čunek se stal začátkem ledna roku 2007 ministrem pro místní rozvoj a prvním místopředsedou vlády.
Už v průběhu roku 2006 se ale kolem něj objevila celá řada kauz a skandálů. Policie ho vyšetřovala kvůli korupci – Čunek byl podezřelý z toho, že vzal jako vsetínský starosta půlmilionový úplatek. To se mělo stát v roce 2002. Kauzu ale nakonec státní zastupitelství odložilo. Nejvyšší soud sice později v roce 2009 konstatoval, že byl při vyšetřování údajné Čunkovy korupce porušen zákon, na samotný případ už to ale nemělo vliv. Čunek potrestán nebyl.
Tím ale výčet kontroverzí nekončí – Čunek byl podezřelý i z toho, že zneužíval sociální dávky. V devadesátých letech je měl pobírat i přesto, že v té době uložil do bank celkem tři a půl milionu korun. I tuto kauzu ale policie odložila. Vysvětlila to tak, že se neprokázalo, že by Čunek své příjmy zamlčel.
Kariéru neutnuly kauzy, ale okoukanost
Jeho politická kariéra přesto neskončila. „Fenomén Čunek“ fungoval dál – v roce 2014 se znovu stal starostou Vsetína, obhájil i senátorské křeslo a následně byl zvolen i novým hejtmanem Zlínského kraje. „Je proto zajímavé, že jeho dráhu nakonec neutnou všechny tyto kauzy, ale to, že se jednoduše okoukal,“ uzavírá politolog Jelínek.
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