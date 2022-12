Kauzy Aktuálně.cz 2022: Skandály šéfa rozvědky či manipulace na Hradě se zprávou BIS

Krajský soud v Praze v pátek zaslal bývalému středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi i dalším odsouzeným v korupční kauze výzvu k nástupu do vězení. Na dotaz ČTK to odpověděl mluvčí soudu Jiří Wažik. Na převzetí výzvy mají odsouzení deset dní, od doručení pak musí do vězení nastoupit do pěti dnů. Rath má nyní jako lékař služby v nemocnici v pankrácké věznici. Se soudem už komunikoval, počítá s tím, že se do věznice ve stanoveném termínu vrátí, řekl.

"Výzva k nástupu trestu odnětí svobody byla všem odsouzeným odeslána právě dnes. U všech je stanovena lhůta pěti dnů od doručení této výzvy," uvedl Wažik.

Rath má v sobotu službu v nemocnici v pankrácké věznici. "Tento týden bude třetí, tak fakticky už ve vězení jsem," řekl Rath. "Počítám, že v příštím týdnu odevzdám klíče od věznice a v soudem stanoveném termínu se tam vrátím," dodal.

Rath byl z brněnské věznice, kde si odpykával sedmiletý trest za korupci, propuštěn po 3,5 letech letos v lednu, v červnu byl ale pravomocně uznán vinným ve druhé větvi korupční kauzy a soudy mu dříve uložený trest o rok prodloužily.