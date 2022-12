Kauzy Aktuálně.cz 2022: Skandály šéfa rozvědky či manipulace na Hradě se zprávou BIS

Aktuálně.cz v roce 2022 podrobně popsalo činnost covidových a proruských dezinformátorů, jako jsou Petr Hájek, Patrik Tušl nebo Jakub Netík. Redakce také upozornila na několik podezřelých okolností provázejících nyní už bývalého šéfa rozvědky Petra Mlejnka. A věnovala pozornost problematickému dění kolem ministra spravedlnosti Pavla Blažka, Pražského hradu nebo sponzora hnutí ANO.

Letos 5. srpna poslal soud do vazby dezinformátora Patrika Tušla. V tu chvíli už se o něm veřejně díky zjištění Aktuálně.cz vědělo, že má kriminální minulost. Byl pětkrát trestaný. Dostal podmínky za vyhrožování bývalé partnerce, porušení domovní svobody nebo podvod. Kvůli podněcování k nenávisti vůči Ukrajincům je stále za mřížemi, navíc čelí dalším dvěma obžalobám.

Aktuálně.cz zmapovalo činnost i dalších výrazných dezinformátorů. Jakub Netík nelegálně prodával odčervovací pastu pro koně ivermektin coby lék na covid-19, dostal za to pokutu od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Bývalá reportérka televize Nova Jana Peterková je obžalovaná z šíření lži o úmrtí klientů domova pro seniory po očkování proti covidu, kvůli tomu také prohrála civilní spor se zařízením i jeho ředitelkou.

V září se konala na Václavském náměstí protivládní a proruská demonstrace, jejíž tváří se stal dezinformátor Ladislav Vrabel. Aktuálně.cz zmapovalo jeho finanční problémy, kvůli nimž dluží miliony korun. Redakce také rozpletla síť kolem bývalého mluvčího prezidenta Václava Klause Petra Hájka, který stojí za vydavatelstvím šířícím ruskou propagandu. Peníze získává z Běloruska a spolupracuje s člověkem s kontakty na ruské špiony.

Šéf rozvědky byl bezpečnostním rizikem

Petr Mlejnek byl nejkratší dobu sloužícím ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace, tedy rozvědky. Rezignoval po 54 dnech na konci srpna po sérii zjištění médií, která popsala jeho styky s Michalem Redlem, jednou ze dvou ústředních postav korupční kauzy kolem pražského dopravního podniku.

Aktuálně.cz upozornilo na další rozměry jeho problematické minulosti, jimiž se zabývali poslanci na bezpečnostním výboru. Mlejnkova žena ještě letos v červnu podnikala v oblasti ochrany proti odposlechům s bývalým policistou Luďkem Vokálem, který je pravomocně odsouzen za úniky informací od policie a korupci. Mlejnková je přitom učitelka.

Redakce také odhalila, že před nástupem do čela rozvědky byl Mlejnek jedním z nejvyšších manažerů firmy Techniserv, jejíž jiní zaměstnanci dostali trest za úplatky. Reportéři Aktuálně.cz ve veřejných databázích zjistili Mlejnkovy osobní údaje jako rodné číslo, číslo občanského průkazu či adresu, což oslovení experti označili za bezpečnostní riziko.

Vrbětice na Hradě a ruské stopy

Aktuálně.cz doložilo, že prezidentská kancelář zničením tajné zprávy BIS o okolnostech útoku ruské vojenské rozvědky v muničních skladech ve Vrběticích porušila zákon. A Národní bezpečnostní úřad v tomto duchu skutečně zahájil se zaměstnanci Hradu správní řízení.

Prezidentská kancelář nakonec dostala pokutu 60 tisíc korun. Hrad zprávu podle zákona mohl zničit nejdříve v roce 2023, kancléř Vratislav Mynář ji však nařídil zlikvidovat už v listopadu 2021. Policie chtěla zjistit, zda zprávu nečetl někdo bez prověření, jako jsou Mynář nebo prezidentův poradce Martin Nejedlý. Kvůli zničení dokumentu to však nemohla ověřit.

Aktuálně.cz ve spolupráci s Respektem také odhalilo, že ministr zahraničí Jan Lipavský propustil zkušeného diplomata kvůli spolupráci s nepřátelským státem. Podle pozdějšího zjištění Deníku N byl muž agentem ruské civilní rozvědky SVR, od níž bral peníze za vynášení informací z resortu.

Do Ruska také podle zjištění Aktuálně.cz vedou stopy největšího kybernetického útoku na českou nemocnici po roce 1989. Hacker na jaře 2020 ochromil Fakultní nemocnici Brno. Způsobená škoda dosáhla 150 milionů korun. Policie letos v červnu uzavřela, že pachatel vedl útok ze serverů pronajatých ruskou společností. Dál se však kriminalisté nedostali.

Nepřiměřeně mírný trest pro šéfa Lán

Aktuálně.cz pokračovalo v popisování aktivit šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka, který dostal letos v březnu pravomocný trest tří let vězení za podíl na manipulaci zakázky ve výši 200 milionů korun na zpevnění břehů u vodní nádrže Klíčava. Prezident Miloš Zeman mu však vzápětí dal milost, Balák se tak vězení vyhnul. Navíc zůstal ve funkci, a mohl tak rozhodovat o dalších zakázkách.

Šéf lánské obory třeba usiloval o to, zbudovat u zmíněné vodní nádrže kamenolom navzdory tomu, že Klíčava leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Pokoušel se o to kličkou, v níž chtěl kamenolom vydávat za nezbytné terénní úpravy. Po první reakci od správy chráněné krajinné oblasti svou žádost o změnu stáhl.

Kvůli těžbě kamene přitom dostal svůj druhý trest - 870 tisíc korun a zákaz dva roky působit na řídicí pozici ve státní správě. Odstřelený kámen prodal podle verdiktu pod cenou, čímž oboře způsobil škodu 1,35 milionu korun. Na těžbu navíc neměl ani povolení. A jak Aktuálně.cz upozornilo, státní zástupkyně se proti trestu odvolala, protože ho považuje za "nepřiměřeně mírný".

Blažkova neexistující analýza

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) rozhodl o tom, že Vrchní státní zastupitelství v Olomouci potřebuje reorganizaci. Po zjištění Aktuálně.cz ale vyšlo najevo, že neexistuje analýza, na jejímž základě dal ke změnám v úřadu olomouckého vrchního žalobce pokyn. Resort spravedlnosti se přitom zaštiťoval tím, že Blažkovo rozhodnutí vychází právě z analýzy.

Šéfa spravedlnosti se také nepřímo dotkl zásah policie, jenž započal další vlnu vyšetřování korupce při privatizaci městských bytů v Brně. Kriminalisté obvinili osm lidí včetně Blažkova přítele z vysokoškolských studií Otakara Bradáče. Brněnská ODS, která spadá pod Blažka coby šéfa strany v Jihomoravském kraji, udělala předtím z Bradáče šéfa bytové komise v největší městské části.

"Přibližně 50 tisíc bylo z každého úplatku pro mě, zbytek dostal pan Bradáč," popsal údajný korupční systém realitní agent Zdeněk Červinka do policejního protokolu, jejž získaly Aktuálně.cz a Hospodářské noviny. Podle detektivů takto nastavená organizace uplaceného přidělování bytů mohla v Brně fungovat 15 let.

Pavla Blažka se týká další zjištění redakce. Náměstkem pro ekonomiku a správu ministerstva jmenoval Radomíra Daňhela. Jeho firma zajišťovala účetnictví pro klienta, který stát okradl o 334 milionů korun na DPH. Policie neprokázala, že by Blažkův náměstek o této trestné činnosti věděl, ale podle oslovených expertů si podezřelého podnikání nemohl nevšimnout.

Feri, youtuber recidivista a podvod za 300 milionů

Aktuálně.cz v uplynulém roce přineslo několik zjištění ve známých trestních kauzách. Když policie v březnu obvinila bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho ze znásilnění, redakce jako první upozornila, že obětí je podle kriminalistů víc. Naopak dozorová žalobkyně zamítla podnět pěti žen, které si stěžovaly na to, že v jejich případě policie podezření ze znásilnění ze strany Feriho odložila.

Jaroslav Spáčil je jedním z deseti nejvýznamnějších sponzorů hnutí ANO Andreje Babiše. Přispěl mu celkem 1,77 milionu korun. V říjnu ho olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě poslala na pět let do vězení za to, že kvůli 17 milionům korun vydíral nevlastní sestru a bývalou zaměstnankyni. Ženy mu přitom peníze nedlužily. Verdikt není pravomocný.

Redakce podrobně popsala okolnosti dotačního podvodu kolem technologického kampusu Nupharo Park na Ústecku, jenž získal z evropských fondů 300 milionů korun. Duchovní otec projektu, developer Milan Gánik, podle státního zástupce lhal o tom, že je solventní. Podle obžaloby zfalšoval smlouvu o půjčce ve výši 60 milionů. Hrozí mu až deset let vězení.

Bývalá zaměstnankyně Úřadu vlády Alena Černická připravila instituci podvodem o osm milionů korun. Policie ji obvinila letos v březnu, v červnu se žena přiznala. Žalobce s ní uzavřel dohodu o vině a trestu. Aktuálně.cz popsalo její obsah dříve, než ji schválil soud. Černická dostala tři roky podmíněně s odkladem na pět let, pět let nesmí působit ve veřejné správě a podle svých sil má uhradit škodu.

Redakce zmapovala a doložila, že youtuber Mikael Oganesjan, vystupující jako Mike Pán, je recidivista. Dostal pravomocné podmínky za nebezpečné vyhrožování, přisvojení pravomoci úřadu nebo vydírání. Podle posledního pravomocného verdiktu je ve čtyřleté podmínce, při jejímž porušení půjde na tři roky do vězení.