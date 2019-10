Ať to posoudí. Úředník poslal kauzu Babišova střetu zájmů Pavlu Zemanovi a ministryni

Úředník ze středočeského krajského úřadu, který rozhodl o zastavení přestupkového řízení s premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli možnému střetu zájmů, poslal spis k případnému posouzení nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi a ministerstvu spravedlnosti. Učinil tak na základě tlaku médií a politiků, kteří vyžadují přezkum rozhodnutí.

Jde o krok, jehož účelem je zamezit veškerým spekulacím, řekla Helena Frintová z krajského úřadu.

Správní řízení se týkalo údajného přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se bránil tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Středočeský krajský úřad řízení pravomocně zastavil, podle něj nebylo prokázáno, že by Babiš ovládal mediální společnosti. Kritici poukazovali na to, že středočeské hejtmanství řídí hnutí ANO.