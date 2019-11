Kauza Afričana zbitého v tramvaji se vrací. Soud si musí vybrat, zda uvěří chuligánům

Zatímco svědci potvrdili rasistický útok na muže původem z Afriky, jeho údajní strůjci vše popřeli. Aby soud řádně objasnil napadení cizince fotbalovými chuligány, musí se zmíněným rozporem znovu zabývat. Vyplývá to z rozhodnutí odvolací instance, které původní zprošťující rozsudek zrušilo a jež Aktuálně.cz získalo. Incident se odehrál předloni v pražské MHD. Hlavní líčení znovu začne v prosinci.

"Napadené rozhodnutí zatím nemůže obstát, když obvodní soud na jedné straně uvádí, že se nepodařilo vyvrátit obhajobu obžalovaných, na druhé straně však uvěřil verzi poškozeného, kterou však rozdělil v části popisné a v části poznávací, když v té první mu beze zbytku uvěřil a druhou označil za nepřesvědčivou, aniž by tento selektivní přístup uspokojivě vysvětlil," zní klíčová část verdiktu odvolacího soudu, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Médii hojně popsaný incident se odehrál v Praze 4. listopadu 2017, na konflikt upozornilo Aktuálně.cz. Nejméně tři fanoušci fotbalové Sigmy Olomouc cestující na zápas s Bohemians podle obžaloby napadli v tramvaji šestatřicetiletého muže původem z Afriky. Podle něj ho rasisticky uráželi, házeli po něm citrony a jeden z nich mu vymačkali na hlavu. Když cizinec popadl jednoho z výtržníků, aby se jeho tělem kryl, chuligáni ho zbili.

Po řadě úderů pěstí do hlavy či hrudníku a kopanců do různých částí těla museli napadeného ošetřit ve vinohradské nemocnici. Před soudem se kvůli ublížení na zdraví, výtržnictví a hanobení národa, rasy a etnické skupiny zodpovídali příznivci olomoucké Sigmy Tomáš Satora, Štěpán Černín a Josef Richard Uhlík. Z procesu letos v květnu vyšli očištění.

"Nikdo ze svědků nepotvrdil, že by to byli právě tito tři obžalovaní, kteří na něj křičeli hanlivé rasistické urážky," zdůvodnila mimo jiné soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 Ivana Hynková. Uvedla však, že o samotném útoku nepochybuje, jen prý nebylo možné usvědčit jeho původce. Verdikt letos v srpnu zrušil Městský soud v Praze. Dosud nebyly veřejně známé důvody, které k tomu vedly. Podrobnosti nyní plynou ze získaného usnesení.

Stoprocentní rekognice je výjimečná

Soudkyně trojici osvobodila i kvůli tomu, že se za ně postavili svědci z řad dalších fandů Sigmy. Podle nich cizinci neublížili. "Obvodní soud nepodrobil tyto výpovědi konfrontaci s výpovědí jak poškozeného, tak ostatních, na věci nezainteresovaných svědků, kteří situaci (…) popisují poměrně zřetelně, jasně a shodně, (…) zřetelně slyšeli rasistické urážky vůči poškozenému a zaznamenali vůči němu i fyzický útok," kritizuje pražský městský soud.

Odvolací instance se vymezuje i proti dalšímu argumentu soudkyně Hynkové. Té nestačilo, jak napadený muž agresory popsal. Při takzvané rekognici je neurčil nade vši pochybnost. "Předně nelze nedostatečnou průkaznost provedené rekognice odůvodnit tím, že poznávající osobu či předmět neztotožnil se stoprocentní jistotou. Nutno říci, že k takovému znovupoznání dochází poměrně výjimečně," píše se v odvolacím verdiktu.

Městský soud připomíná, že napadený člověk je při ztotožnění podezřelých pod velkým psychickým tlakem, prožívá rozrušení a může mít strach o život. V tomto případě měl cizinec úlohu ztíženou, na incidentu spočívajícím i v rasistických nadávkách či házení citrony se podílelo nejméně sedm lidí. Přesto jak městský soud připomněl, muž, ačkoliv si nebyl zcela jistý, trojici obžalovaných v průběhu trestního řízení do skupiny výtržníků zařadil třikrát.

"Odvolacímu soudu tak není zřejmé, z jakého důvodu soud nalézací poškozenému v části jeho výpovědi týkající se znovupoznání pachatelů nepřikládá dostatečnou váhu, umožňující mu v otázce ztotožnění pachatelů v komplexu dalších důkazů učinit jednoznačný závěr o podílu obžalovaných, ať už pozitivní, či negativní," stojí v usnesení odvolacího soudu, pod nímž je podepsaná předsedkyně senátu Eva Brázdilová.

Identitu napadeného muže soud tají

Obvodní soud pro Prahu 10 podle pokynů nadřízené instance musí podrobně zanalyzovat nashromážděné důkazy, pečlivě prověřit všechny výpovědi a ve finále přesvědčivě zdůvodnit, jaká skupina svědků, zda hájící obžalované, nebo podporující verzi napadeného, je věrohodná. "(Obvodní soud) pouze konstatuje výpovědi těchto dvou skupin svědků, aniž by uzavřel, ke které z těchto dvou verzí se přiklání," upozorňuje soudkyně Brázdilová.

Hlavní líčení se u obvodního soudu znovu otevře 5. prosince. Nelze předpokládat, že soudkyně Hanyková vynese nový rozsudek ještě týž den. "Podle sdělení předsedkyně senátu bude hlavní líčení pokračovat prováděním listinných důkazů," řekla Aktuálně.cz mluvčí soudu Libuše Jungová. Jak dlouho bude proces trvat, nelze podle mluvčí odhadnout. "Po skončení dokazování bude přistoupeno k vyhlášení rozhodnutí," řekla obecně.

Související Soud osvobodil fotbalové fanoušky viněné z napadení Afričana v tramvaji

Mluvčí pro Aktuálně.cz potvrdila, že soud ponechá identitu napadeného v utajení. Už předchozího soudního řízení se kvůli své psychické kondici neúčastnil. Výpověď v rámci hlavního líčení poskytl prostřednictvím videotechniky. U dnes osmatřicetiletého muže se rozvinula silná posttraumatická stresová porucha. Bojí se o život, minimálně několik měsíců po konfliktu odmítal používat hromadnou dopravu a stěžoval si na sníženou pracovní výkonnost.

V době napadení pracoval jako programátor u významné mezinárodní firmy, v Česku žil deset let a ovládá šest jazyků. Pro Aktuálně.cz po incidentu popsal bolestivé procitnutí ze snahy zapadnout mezi zdejší občany. "Celou tu dobu jsem se snažil začlenit se do společnosti, dva roky jsem třeba jako dobrovolník učil děti ve školce francouzsky. Mám pocit, jako by na tom vůbec nezáleželo," řekl krátce po incidentu.