Kauza Dozimetr: Hlubuček odmítl, že by kdy byl členem organizované skupiny

"S lidmi v obžalobě jsme si nerozdělovali žádné úkoly, neměli jsme žádnou hierarchii," prohlásil Hlubuček. Nebyli podle něj tedy žádnou organizovanou skupinou. Bývalý náměstek uvedl, že Redla poznal v roce 2017, dalšího spoluobžalovaného Pavla Kose o něco dříve. "Vždy mi byli představeni jako spolupracovníci hnutí STAN," prohlásil. S Redlem se pak společensky stýkal, byl i v jeho pražském bytě.
Kose Hlubuček poznal na výjezdním zasedání STAN, uvedl. Vídal se s ním zřídka. Hnutí potřebovalo informace a lidi s odbornými a obchodními zkušenostmi a Hlubuček podle svých slov neměl čas je prověřovat. Bývalý náměstek dodal, že se vědomě žádných aktivit skupiny popsané v obžalobě neúčastnil. "Nevím, jestli je to fantazie pana Kose, jestli chce nižší trest," uvedl s odkazem na podnikatelovu úterní výpověď, ve které se Kos ke všem trestným činům z obžaloby přiznal.
Případ začal Obvodní soud pro Prahu 9 projednávat v pondělí. Své prohlášení už pronesl Redl, který také trvá na nevině. Kos ale následně soudu popsal, jak fungovala organizovaná skupina, která podle žalobce dosazovala do DPP spřátelené manažery, přes ně ovlivňovala zakázky a brala za to úplatky. Uvedl také, že spolu s Redlem platili PR agentuře, která měla na starosti Hlubučkův mediální obraz, a že mu sehnali Mateje Augustína na pozici ekonomického ředitele dopravního podniku.
V kauze jsou obžalováni tři údajní hlavní aktéři skupiny - Redl, Kos a Hlubuček. Těm navrhl Borgula nejvyšší tresty kolem osmi až deseti let vězení. S nimi se zpovídají jejich spolupracovníci i někdejší vedoucí pracovníci DPP. Obžalobě čelí i dvě dodavatelské firmy. V Kosově případu soud ve středu přijal jeho prohlášení viny a bude o něm rozhodovat samostatně.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.