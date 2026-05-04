Kauza Čapí hnízdo: Žalobce žádá pro Nagyovou podmínku a půlmilionovou pokutu

Státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhnul europoslankyni Janě Nagyové v kauze kolem dotace pro Čapí hnízdo znovu tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest 500 tisíc korun. Dopustila se podle něj dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Případem se v pondělí potřetí začal zabývat Městský soud v Praze.
V kauze je obžalovaný i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. Soudce Jan Šott v ponděí uvedl, že vinou Babiše se v současném řízení zabývat nemůže.
Městský soud obžalované v minulosti dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí, které padlo před tím, než Babiš znovu získal poslaneckou imunitu, navíc odvolací soud zavázal městský soud k tomu, aby Babiše a Nagyovou uznal vinnými. „Jsme vázáni závěry odvolacího soudu,“ řekl Šott.
Obhájce Nagyové Josef Bartončík v pondělí v závěrečné řeči uvedl, že rozhodnutí vrchního soudu zavazující nižší soud k vydání odsuzujícího rozsudku je nezákonné, protiústavní a porušuje platný trestní řád. Jde podle něj o porušení ústavních pravidel, které nemá v historii České republiky obdoby.
Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu dlouhodobě odmítají.
Bartončík v pondělí předložil nové listinné důkazy a znalecké posudky. Navrhnul také opětovně vyslechnout svědky, kteří se mohou vyjádřit k vyčlenění společnosti Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, z Agrofertu. Vyslechnout chtěl jako svědka i Babiše. Vrchní soud totiž ve svém závazném rozhodnutí podle advokáta změnil popis skutku a svědci by se k němu tak měli vyjádřit.
Soudce ale jeho návrhy zamítl. Vysvětlil, že městský soud jako nižší soud není oprávněn přezkoumávat rozhodnutí odvolacího soudu. Jako důkazy v pondělí provedl pouze tři listiny.
Babiše Sněmovna v minulosti vydala třikrát - v září 2017, v lednu 2018 a v březnu 2022. Po posledních volbách rozhodla, že premiéra ke stíhání nevydá. V trestním řízení tak nelze pokračovat po dobu trvání Babišova nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.
Mohlo by vás také zajímat: Andrej Babiš na březnové schůzi Poslanecké sněmovny, jejímž bodem bylo i jeho (ne)vydání v kauze Čapí hnízdo
Tajemný úder blízko Kremlu, pár dní před oslavami. Moskvané to nečekali
Dron v noci na pondělí zasáhl výškový dům v Moskvě, informoval starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Komu dron patřil, nespecifikoval, ale proti Rusku podniká vzdušné útoky Ukrajina v odvetě za neustávající ruské nálety na její území. Incident se stal krátce před pátečními oslavami Dne vítězství, na který se v Moskvě tradičně chystá vojenská přehlídka.
ŽIVĚ Kallasovou zaskočilo načasování. Trump plánuje snížit počty amerických vojáků v Evropě
O stažení amerických vojáků z Evropy se mluví už dlouho, načasování nedávného oznámení Washingtonu o snížení jejich počtu však bylo překvapením, řekla v pondělí šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu. Znamená to, že je potřeba posílit evropský pilíř NATO, uvedla.
Babišův nový terč. Po diktátu cen na benzinkách uplete bič na řetězce, varují experti
Bitva okolo zákona, který by státu snadněji umožnil zasahovat do cen nafty a benzinu, je u konce. Legislativu už čeká jen podpis prezidenta. Podle některých expertů si novým zákonem vláda připravuje půdu pro regulaci marží obchodních řetězců.
Iva Janžurová bude v den svých 85. narozenin hrát v Národním divadle v Kytici
Herečka Iva Janžurová se v den svých 85. narozenin, které připadnou na 19. května, chystá účinkovat v Národním divadle. Režijní duo SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) ji v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena obsadilo do role Hany v baladě Štědrý den. Jubileum oslaví také 13. června na prknech Stavovského divadla v talkshow Aleše Cibulky a Českého rozhlasu Tobogan.
Děsivý výlet lodí po Atlantiku. Nákaza vzácným hantavirem má na svědomí již tři životy
Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, z nichž zatím u jednoho odborníci zjistili hantavirus. U dalších dvou mrtvých mají lékaři na nákazu podezření. V pondělí to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.