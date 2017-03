V žádosti o dotaci na Čapí hnízdo byly nepravdivé údaje. Měla být zamítnuta hned na začátku

před 1 hodinou

Žádost o dotaci na luxusní sídlo Čapí hnízdo vicepremiéra Andreje Babiše obsahovala podle zjištění magazínu Neovlivní.cz nepravdivé údaje. Zejména jde o dobu splácení bankovního úvěru na pokrytí financování. Bez jejího zkreslení by bylo zřejmé, že projekt není ekonomicky rentabilní. Přestože je uvedení nepravdivých údajů i ekonomická životaschopnost důvodem k zamítnutí žádosti, projekt padesátimilionovou dotaci dostal.

Praha - Podle zjištění magazínu Neovlivní.cz žádost o dotaci na luxusní sídlo Čapí hnízdo vicepremiéra Andreje Babiše byla podložena nepravdivými údaji. Vyplývá to z kompletní dokumentace k případu, kterou má policie k dispozici.

V žádosti byla nepravdivě uvedena především doba splácení bankovního úvěru na pokrytí financování. Bez zkreslení údaje by bylo zřejmé, že projekt není ekonomicky rentabilní, což projekty požadující evropskou dotaci být musí.

To také potvrdili i dva experti, které si najal středočeský dotační úřad kvůli vyhodnocení žádosti o padesátimilionovou dotaci na sídlo v Olbramovicích. "Žádná jiná firma by to za takových podmínek nedostala," řekl magazínu jeden z nich, Karel Mojžišík.

Neovlivní.cz upozorňuje, že jen kvůli chybně uvedené době splácení měla být podle regulí žádost o dotaci okamžitě zamítnuta. I tak ale Čapí hnízdo dotaci dostalo.

autor: Domácí