Mlčí o Rusku, útočí na vládu, nešetří emocemi. Tak Konečná nastartovala komunisty

Po odchodu komunistů z Poslanecké sněmovny v roce 2021 to vypadalo, že komunisté už nikdy nebudou ovlivňovat politické dění v Česku. Jenže KSČM si po historické prohře zvolilo do čela Kateřinu Konečnou a ta podle nejnovějších průzkumů získává zpět ztracené voliče. Uspět může už v evropských volbách. Deník Aktuálně.cz zjišťoval, proč se jí tak daří.

Na asfaltový plácek uprostřed hlavní třídy v Ostravě-Porubě pálí po poledni ostré sluníčko, před kterým se nejde schovat. Akce KSČM teprve začíná, ale na návštěvnících - převážně staršího věku - je vidět, že to pro ně není nic příjemného. Jakmile ale přestane řečnit místní komunistický kandidát do krajských voleb a s velkou energií přiběhne k mikrofonu předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, posluchači zvedají hlavu a ožívají.

"Hlavně vydržte. Klidně běžte na chvíli do stínu, ale dnes je tady mezi vámi strašně moc kandidátů koalice Stačilo! Tak se nebojte za námi přijít si promluvit, nechat si podepsat kartičky nebo cokoliv dalšího," vyzývá přítomné a hned se zmiňuje o volebním projektu Stačilo!, kde společně s komunisty kandidují také další "levicové a vlastenecké strany", jak ony samy o sobě hovoří.

Za koalicí stojí Konečná. V politice je nepřetržitě už od roku 2002, kdy se z ní stala oblíbenkyně bulváru. Tehdy jako jednadvacetiletá žena byla jako nejmladší členka sněmovny pro čtenáře atraktivní.

"Já vám svůj projev řeknu kolem třetí. Mám ho nachystaný. Protože jsem se včera tak vytočila na toho lháře Jurečku, že vám to tady dnes všechno řeknu," zvyšuje na mítinku postupně hlas, dělí záměrně slova a přidává na jejich důrazu, což se jejím posluchačům zamlouvá. U toho svírá pěst pravé ruky, kterou dramaticky pohybuje. Sklízí potlesk a odchází rozdávat podpisy.

To ona je tady hlavní hvězdou, ačkoliv se akce účastní i další politici z kandidátní listiny pro červnové evropské volby. Mnozí z nich také vystoupí, ale lidé čekají hlavně na Konečnou. A to i několik hodin, než se po řadě řečníků a kulturních vložek na pódium šéfka komunistů zase vrátí.

Lidé na předvolebním mítinku hovoří o Konečné s nadšením. Považují ji za tu pravou, která to nynější vládě "vytmaví". Mnozí o ní mluví jako o Kačce či Kačence. Ačkoliv některým přítomným dělá kvůli zdravotním potížím pohyb problém, nemálo z nich si stoupne do fronty na její popis i společné focení. Když se dostanou na řadu, vděčně ji objímají.

Návrat komunistických voličů

Konečné se zatím předvolební kampaň daří. Před dvěma lety se komunisté pohybovali okolo dvouprocentní voličské podpory, teď koalici Stačilo! přisuzují průzkumy šest až sedm procent, což by stačilo na jeden mandát z 21 europoslanců, které Česku připadají.

Jenže jak bylo slyšet i v zákulisí mítinku v Porubě, hlavním cílem KSČM nejsou eurovolby, ale vrátit se příští rok do Poslanecké sněmovny. A případně zase ovlivňovat směřování Česka, jak to komunisté dělali v minulosti, třeba za vlády Andreje Babiše.

"Naučila jsem se v politice nevylučovat vůbec nic," odpovídá po skončení akce na dotaz Aktuálně.cz, zda bude příští rok kandidovat ve sněmovních volbách. Tvrdí, že podle ní jsou absolutní prioritou nynější volby. Až po nich se chce bavit, co bude s její koalicí dál. "Četla jsem v minulosti mnoho komentářů o tom, jak jsou komunisté mrtví. Moc ráda jim po volbách ukážu, že mrtví nejsme," říká.

Během rozhovoru s reportérem Aktuálně.cz volí kultivovanější slovník než u mikrofonu, kde například označuje vládu Petra Fialy za "Fialový hnus" a "sebranku", která "odírá lidi z kůže" a dělá "sviňárny".

"Mluvím tak, jak jsem zvyklá tady ze severu Moravy, když přijdu například do hospody k nám na Starém Jičíně," vysvětluje své expresivnější výrazy. Jako rodačka z tohoto kraje je prý přesvědčená, že právě takto jí lidé nejlépe rozumí. "Mám jejich mentalitu. Jsem velmi přímá. Když mě něco naštve, tak než bych chodila kolem horké kaše, řeknu to stručně a jasně," dodává.

Slibuje mír a o Rusku nemluví

Jedno z hlavních témat Konečné je agrese Ruska proti Ukrajině. Na veřejnosti vystupuje jako někdo, kdo volá po míru. A naopak českou vládu, Spojené státy nebo Evropskou unii označuje za ty, kteří mír nechtějí. O Rusku, které tuto válku rozpoutalo, nemluví vůbec.

"Volby za pár týdnů budou referendem o míru. O tom, jestli zvítězí lidé, kteří chtějí zbrojit, dělat vojenské aliance a místo peněz na léky pro děti posílat granáty do různých částí světa. Hlasujete o tom, jestli bude na evropském kontinentu mír, anebo válka," nabádá v Ostravě přítomné šéfka komunistů s tím, že udělá všechno pro to, aby byl co nejdříve mír. Jak toho dosáhne v době, kdy Rusové na Ukrajině stále útočí a jednání odmítají, neříká.

Na námitku reportéra Aktuálně.cz, proč ona ani nikdo z jejího týmu vůbec nezmiňuje Rusko a jeho počínání na Ukrajině, Konečná odpovídá, že vpád Ruska na Ukrajinu už dříve označila za porušení mezinárodních smluv. Na začátku května však pro CNN Prima News řekla, že Putin jen brání svou zemi před ohrožením.

Naopak Ukrajinu ve svých proslovech zmiňuje. "Udělejte všechno pro to, aby nám tato vláda, tahle sebranka lobbistů z Ukrajiny, zbrojařů, bank a korporací, už neotravovali život. Pojďme jim všichni říct: Stačilo," končí její proslov, po kterém lidi povstávají a aplaudují.

Konečná hvězdou televize

Konečnou lidé, kteří dorazili na její mítink v Ostravě, často znají z televize. Server Hlídací pes před časem uvedl, že v prvních třech měsících roku se o ní CNN Prima News zmínila celkem 221krát, násobně víckrát než jakékoliv jiné médium. Předsedové podobně silných stran, kteří ale nejsou europoslanci, se ve vysílání objevují minimálně desetkrát méně.

V televizi Konečná často vystupuje velmi ostře, podobně jako na mítinku v Ostravě. Zdejší si tím získává. "Když ji vidím na CNN v debatě s protivníky, tak si vzpomenu, jak jsem ji potkal v jejích 19 letech na squashi v Karviné. Byla takové tintítko, ale nebála se. Hned mě vyzvala na souboj a porazila mě. A podobně nebojácně a ostře vystupuje na CNN," popisuje ji v Ostravě jeden z jejích známých.

Jeden z jejích dalších příznivců, který se představuje jako Tanas, si na Konečné pochvaluje, že umí strhnout pozornost, a je podle něj cítit, že je přesvědčená o tom, co říká. "Kromě ní levice usíná, přitom doménou levice bylo se hlasitě ozývat. Konečná je představitel nejlepších tradic levicových stran," prohlašuje.

Podobně jako další lidé na mítinku komunistů i on vyjadřuje sympatie k Rusku. "Američané chtějí prostřednictvím Ukrajiny dobýt Rusko, které bojuje za celý svět. Rusko se snaží dát všechno do pořádku, protože Západ vždycky všechno utopil v krvi," tvrdí Tanas.

Konečná je přesvědčená, že stejně jako Tanase dostane na svou stranu dostatečné množství voličů, aby se potřetí v řadě stala europoslankyní. "Mnozí mají obavu se objevovat na mých akcích, protože jsou potom pod tlakem svých zaměstnavatelů za to, že podporují komunistku. Ale já vím, že je mám, protože se mi ozývají a vyjadřují mi sympatie," tvrdí o svých voličích.

Do voleb plánuje objíždět další města, takřka každý den je v jiném. "Jste jediná, kdo je takto stále mezi námi," říkají jí její příznivci, když opouští ostravskou Porubu.

