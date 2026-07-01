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Domácí

Kárná žaloba na soudkyni, podnět vůči OSPOD. Kauza otcem usmrcené dívky má ráznou dohru

ČTK

V kauze tříleté Viktorky usmrcené otcem podal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) vedle kárné žaloby na soudkyni také podnět k prověření činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Na středeční tiskové konferenci připustil, že kárná žaloba za rozhodovací činnost soudce je hraniční. Uvedl ale, že je bude i nadále podávat na soudce, kteří podle jeho názorů nebudou pracovat dobře.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO).
Ministr Tejc chystá i systémové změny, aby se situace neopakovala. Zákonem chce zakotvit novou definici bezpečí dítěte a také mezioborové týmy, jejichž členové by spolupracovali v opatrovnických řízeních a navzájem si sdělovali důležité informace (Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO)Foto: ČTK – Šulová Kateřina
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Pro soudkyni, která svým rozhodnutím svěřila Viktorku z pěstounské péče do péče jejích rodičů, žádá Tejc roční snížení platu o 30 procent. „Jsem si vědom toho, že ministři spravedlnosti nepodávají často kárné žaloby na soudce, a už vůbec ne za jejich rozhodnutí. Soudci jsou ve svém rozhodování nezávislí, ale nemají být nezávislí na zákonech a neodpovědní,“ řekl.

Soudkyně benešovského okresního soudu se podle Tejce dané věci věnovala nedbale, rozhodla formálně a opomenula provést řadu dostupných důkazů. Ačkoliv nemohla předvídat tragický konec, mohla vědět, že prostředí u rodičů nebude mít na dítě dobrý vliv.

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Ministr chystá i systémové změny, aby se situace neopakovala. Zákonem chce zakotvit novou definici bezpečí dítěte a také mezioborové týmy, jejichž členové by spolupracovali v opatrovnických řízeních a navzájem si sdělovali důležité informace. Odhadl, že novinka by mohla být účinná nejpozději za rok.

Tejc situaci probíral i s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO), kterému v úterý zaslal oficiální podnět k prověření práce OSPOD v dané věci. Úřad totiž proti svěření do péče rodičů nevznesl žádné námitky. U soudu s tímto krokem souhlasili všichni vyslechnutí, a to včetně pěstounů dítěte. Podle Tejce je namístě uvažovat o centrálním řízení OSPOD. „Někde úředníci fungují skvěle, jinde je to horší,“ podotkl. Zvažuje se také institucionální zakotvení komise pro nepřirozená úmrtí dětí, která působí na ministerstvu práce, dodal.

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Viktorka žila v pěstounské rodině do loňského října. Poté ji soud svěřil do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedl, že otec trpí paranoidní schizofrenií a byl závislý na drogách. Soudkyně vyšla mimo jiné z nového psychiatrického posudku. Muž dívku brutálně zavraždil 21. března, k činu se přiznal.

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