Disneyland bez turistů. Prodejci suvenýrů poškozují celý Karlštejn, míní kastelán

Tisíce lidí v úterý v Itálii demonstrovaly proti mafii. Pochodu v Miláně se zúčastnilo na 70 tisíc lidí, píše agentura ANSA. Mnozí nesli transparenty s nápisy "Je to možné", tedy že mafii porazit lze. Akce se konaly u příležitosti Dne památky nevinných obětí mafie, který si Italové připomínají v tento den od roku 2017. Někteří také připomněli, že před dvěma měsíci byl po 30 letech na útěku zatčen nejhledanější zločinec v zemi Matteo Messina Denaro, šéf sicilské mafie Cosa Nostra.

"Není možné, aby takový člověk byl na útěku 30 let. Nezapomeňme, že by býval mohl být zadržen dříve, pokud by nebyli lidé, kteří mu pomáhali unikat tak dlouho před spravedlností," řekl na dnešní demonstraci v Miláně turínský kněz Luigi Ciotti, který v roce 1995 založil sdružení Libera. To se snaží bojovat proti organizovanému zločinu a je organizátorem i úterních demonstrací.

Manifestace v Miláně se zúčastnil i starosta města Giuseppe Sala, po jehož boku šel například Vincenzo Agostino, otec policisty, jehož v roce 1989 zabila Cosa Nostra. V průvodu šli i další příbuzní obětí mafie, mnozí z nich měli na krku pověšené fotky svých zemřelých blízkých. Někteří z nich stále čekají na dopadení vrahů svých blízkých. "Bude to už 28 let a stále čekáme na pravdu," řekl agentuře AFP padesátiletý Paolo Marcone, jehož otce zabila v roce 1995 mafie v regionu Apulie. Během demonstrace řečníci přečetli jména zhruba 1100 lidí, které v uplynulých letech zabil organizovaný zločin.