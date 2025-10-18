Domácí

Karlovarský masakr akupilou. Muž honil prodavačku mezi regály, vážně ji zranil

před 1 hodinou
Muž, který ve středu zranil akumulátorovou zahradní pilou prodavačku v Horní Blatné na Karlovarsku, skončil ve vazbě. Policie ho v pátek obvinila z pokusu o vraždu. V sobotu soud rozhodl o vazbě a dvaatřicetiletý cizinec byl převezen do vazební věznice, informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
Muž ve středu vešel do obchodu se smíšeným zbožím v Horní Blatné, chvíli s prodavačkou diskutoval, poté vytáhl ruční akumulátorovou pilu a začal ženu za pultem ohrožovat. Prodavačku honil s pilou mezi regály a poškodil při tom zařízení prodejny. Ženu vážně zranil. Dalšímu jednání zabránil místní muž, který agresora okřikl.

Policisté útočníka zadrželi nedaleko prodejny. Nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. Napadená pětapadesátiletá žena skončila s vážným zraněním v nemocnici. Motiv činu policisté vyšetřují.

