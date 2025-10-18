Karlovarský masakr akupilou. Muž honil prodavačku mezi regály, vážně ji zranil

Muž ve středu vešel do obchodu se smíšeným zbožím v Horní Blatné, chvíli s prodavačkou diskutoval, poté vytáhl ruční akumulátorovou pilu a začal ženu za pultem ohrožovat. Prodavačku honil s pilou mezi regály a poškodil při tom zařízení prodejny. Ženu vážně zranil. Dalšímu jednání zabránil místní muž, který agresora okřikl.
Policisté útočníka zadrželi nedaleko prodejny. Nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. Napadená pětapadesátiletá žena skončila s vážným zraněním v nemocnici. Motiv činu policisté vyšetřují.