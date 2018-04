před 46 minutami

Mezinárodní filmový festival (MFF) Karlovy Vary bude letos sponzorovat těžební firma Sokolovská uhelná. Měla by částečně nahradit výpadek v rozpočtu, který pořadatelům vznikl po odchodu elektrárenské společnosti ČEZ, dlouholetého generální partnera festivalu. Radiožurnálu Českého rozhlasu to řekl spolumajitel Sokolovské uhelné František Štěpánek. "My to vysloveně vnímáme jako jednorázovou pomoc v letošním roce vzhledem k tomu, že nemají dost času na to, aby dali dohromady peníze, které vypadly," řekl Štěpánek. Prezident festivalu Jiří Bartoška chce všechny partnery akce oznámit ve druhé půlce dubna.

autor: ČTK | před 46 minutami