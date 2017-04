Karlín oslaví 200 let. Díky občanské iniciativě dostane k narozeninám od magistrátu sto stromů

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Radní Prahy 8 společně se zástupci Magistrátu a iniciativy Přístav 18600 ve čtvrtek odpoledne zasadili první ze stovky stromů, které oživí Karlín. S původním plánem obdarovat Karlín dvěma sty stromů přišli zástupci iniciativy Přístav 18600. Místa nově vysazených stromů vybírali z velké části přímo občané Karlína.

Praha - Karlínské ulice bude krášlit na několik desítek nově vysázených stromů. Ve čtvrtek první stromy společně zasadili starosta Prahy 8 Roman Petrus, náměstek pražské primátorky Petr Dolínek, Štěpán Kubišta z občanské iniciativy Přístav 18600 a zástupci Technické správy komunikací (TSK), kteří se o stromy budou starat. Karlín a jeho obyvatelé tak dostanou dárek k dvoustému výročí založení čtvrti, které oslaví 23. června.

Za celým nápadem stojí lidé z Přístavu 18600. "Přemýšleli jsme, jak oslavit těch 200 let Karlína mimo nějakou tradiční oslavu, která bude v červnu. A také jsme chtěli, aby tu po té oslavě něco zůstalo. Jedna věc, která nás karlínské trápí už delší dobu je, že tady chybělo spoustu stromů. Takže jsme si udělali monitoring toho, kolik stromů chybí, a zašli jsme na magistrát. Díky vstřícnosti pana náměstka Dolínka to klaplo a dnes je tu první strom," popsal zrod projektu iniciátor Štěpán Kubišta.

Na začátku měly být karlínské ulice bohatší o dvě stě stromů, studie a plány však ukázaly, že tolik stromů nově vysadit nelze, takže se zástupci magistrátu, TSK a Městské části Prahy 8 dohodli, že vysadí přibližně sto nových stromů a další stovku ošetří.

Stromořadí nebude jednotvárné. První vysazený strom v Šaldově ulici je dřezovec trojtrnný příbuzný akátu. Občané se tak nemusí bát, že by museli řešit problémy se znečistěnými auty od pylu líp.

"Bodově si dovedeme přistavit i lípy, ale všeobecně s nimi nepočítáme, protože jsou problémové. Někde chceme vysadit i ovocné stromy," popsal Vít Céza, předseda Komise pro životní prostředí a zastupitel Prahy 8.Lípy totiž znečišťují chodníky svým pylem a řidiči pod nimi neradi parkují, protože vyčistit automobily od nektaru je téměř nemožné.

"Prostřednictvím našeho Facebooku jsme požádali lidi, aby nám poslali fotografie míst, kde jim stromy chybí," osvětluje hledání míst Kubišta. To potvrzuje i náměstek Petr Dolínek, který však dodává, že rozhodující slovo měla Městská část Praha 8 a Technická správa komunikací, jelikož přesně ví, kde jsou pod chodníky sítě a kde proto realizace není možná.

"Nejsem příznivce vybudování něčeho třeba na dva roky, protože je to in, ale chci dělat věci, které nesou dlouhodobou stopu. Ať už je to třeba postavení cyklostezky, propojení dvou ulic, nebo výsadba stromů. Tomu vždy rád pomůžu," řekl náměstek primátorky Petr Dolínek, který celý projekt zaštítil.

Stromy však nejsou jediným dárkem ke karlínskému výročí. Lidé z Přístavu 18600 také chtějí otevřít měšťanský pivovar v Karlíně, zatím však neví, kde bude. "Ale už máme uvařené karlínské pivo, které se začne točit tuto neděli v karlínském přístavu a postupně i dalších podnicích v Karlíně," doplnil Kubišta.

Úprava karlínské zeleně a výsadba nových stromů přijde Prahu přibližně na 12 milionů korun.

autor: Jan Menšík

