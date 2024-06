Nazdar bojovníci, promlouvá k vojákům Řehka. O nezvyklém kroku musel říct Černochové

Náčelník generálního štábu Karel Řehka aktivně vystupuje na sociálních sítích. Je to vůbec poprvé, kdy nejvyšší představitel české armády využívá této formy komunikace. Přidal se tak k některým evropským kolegům, kteří jsou s veřejností takto ve spojení už delší dobu. Aktuálně.cz popisuje okolnosti, které vstup náčelníka Řehky na sociální sítě provázely.

Velitel nizozemské armády Onno Eichelsheim, vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Syrskyj a nyní i náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka. Generály spojuje to, že aktivně vystupují na sociálních sítích. Syrskyj používá účet na Telegramu, Eichelsheim a Řehka jsou na síti X, která se dříve jmenovala Twitter.

Řehka tam minulý týden poprvé zveřejnil video, v němž promlouvá k publiku. Říká mu brífink. Shrnuje v něm poslední postřehy z armádního života. "Informace se přenášejí v elektromagnetickém spektru a ten, kdo ho ovládá, je na bojišti králem. Proto je elektronický boj tak důležitý," řekl Řehka v novém brífinku, jenž vyšel v pondělí.

Jeho čerstvá aktivita na síti X má však i rozměr, jenž není vidět. Bez něj by žádné video nemohl zveřejnit. Přestože náčelník generálního štábu je nejvýše postavený voják, sám má nadřízenou. Podléhá ministryni obrany Janě Černochové (ODS). A právě ji oficiální cestou o záměru pustit se do přímé komunikace s veřejností informoval.

Řehkovo sdělení Černochové o vstup na síť X vycházelo z rozkazu ministra obrany z roku 2005, který vydal tehdejší šéf resortu Karel Kühnl a jenž určil pravidla pro komunikaci ministerstva a armády s veřejností a médii. Platný je dodnes. Vzhledem k době vydání rozkaz nebral v úvahu sociální sítě, proto na něj náčelník dokumentem reagoval.

"Tímto pokynem byla ministryně obrany informována o záměru náčelníka generálního štábu, pokyn tak nastavuje další komunikační kanál směrem k veřejnosti," vysvětlil ředitel Černochové kanceláře Roman Hrabačka. Redakce chtěla dokument získat, ale protože jde o vnitřní předpis, s ohledem na zákon o svobodném přístupu k informacím ho ministerstvo nevydalo.

Přidaná hodnota oficiální komunikace

Řehka na profilu neuvádí, že je náčelníkem generálního štábu. Na úvodní fotografii není v uniformě. Videa natáčí zpravidla v triku. Přestože je jeho post veřejně známý, Řehkův distanc od oficiální roviny funkce podtrhuje, že účet má spíše soukromý charakter. Tím ho chce odlišit od komunikace ministerstva a generálního štábu.

"Nesnažím se dublovat oficiální kanály nebo říkat stejná témata, jako se říkají na armádních sítích. Oficiální věci patří na oficiální kanály. Tohle je přidaná hodnota. Je to pro vojáky a každého, koho to zajímá," sdělil Aktuálně.cz Řehka, který za necelé tři týdny uzavře dva roky v čele ozbrojených sil.

Oficiální účet na síti X má už několik let, naposledy ho však aktivně používal v předchozí funkci, kdy byl ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Znovuoživení aktivity už coby náčelník generálního štábu zvažoval Řehka delší dobu, správný čas přišel letos na jaře.

"Někteří mě nabádali, abych účet využíval už od začátku, k tomu jsem ale neměl moc čas. Teď jsme si vyhodnotili, že by bylo dobré komunikaci osvěžit," podotkl. Vedle zmíněných brífinků opakovaně zveřejňuje příspěvky, v němž své sledující motivuje k běhání. Sám se při běhu několikrát natočil či vyfotil.

Dokáže oslovit všechny vojáky napřímo

Byť aktivní vstup na síť X s vybranými kolegy Řehka konzultoval, vynechal z toho tiskový odbor generálního štábu. Ostatně to nepřímo potvrzuje jeho mluvčí Magdalena Dvořáková, která Řehkův profil na sociální síti nechce komentovat. "Je to soukromý účet pana generála," sdělila.

Protože je armáda hierarchická organizace, komunikuje se v ní v jednotlivých stupních. Nadřízený mluví k nejbližšímu podřízenému. Řehkův účet na síti X ale komunikaci uvnitř ozbrojených sil výrazně mění. Řadoví vojáci dodnes neměli nezprostředkované informace, o čem jejich nejvýše postavený generál přemýšlí.

"Teď dokáže oslovovat všechny vojáky pravidelně, napřímo bez toho, aniž by jim to musely tlumočit nadřízené stupně. To je velmi cenné," řekl Aktuálně.cz nejsledovanější voják na síti X Ivo Zelinka, někdejší velitel výsadkářů, bývalý mluvčí armády a nyní velitel Skupiny kybernetických sil a informačních operací.

Devětačtyřicetiletý Karel Řehka vstoupil do armády v roce 1997, nejdelší část služby, 14 let, strávil u speciálních sil. Čtyři roky samotné 601. skupině speciálních sil velel, další tři roky řídil její zastřešující ředitelství. První generálskou hvězdu získal v roce 2016, loni ho prezident Petr Pavel povýšil do hodnosti generálporučíka. Už má tedy tři hvězdy.

