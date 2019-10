Karel Gott bude pohřben na pražských Malvazinkách, bylo to jeho přání

Místem posledního odpočinku zesnulého zpěváka Karla Gotta bude hřbitov na pražských Malvazinkách. Oznámila to vdova Ivana. Místo bylo zvoleno podle umělcova přání.

"Přál si odpočívat tam, kde prožil velkou část svého života, kde to měl rád a kde se cítil doma," uvedla Gottová. "Věřím, že vy, kteří jste ho měli rádi, si cestu k němu vždy najdete. Až to bude aktuální, ráda vám sdělím konkrétní místo," napsala na stránkách karelgott.com.

Hřbitov Malvazinky, zvaný též Smíchovský hřbitov, leží kousek od Bertramky, kde Karel Gott žil. Založen byl v roce 1876 a po Olšanském hřbitově je nejrozsáhlejším v Praze. Obklopuje ho vilová čtvrť, která dostala jméno po malostranském měšťanovi Tomáši Malvazym. V 17. století tu měl hospodářské usedlosti.

Návrh řešení a úpravu hřbitova vypracoval architekt Antonín Barvitius (1823-1901), mj. autor kostela sv. Václava na Smíchově, dnes již neexistující budovy Těšnovského nádraží v Praze, budovy smíchovské radnice nebo Lannovy vily, píše na svých stránkách Správa pražských hřbitovů.

Pohřbena je tu řada umělců a významných osobností, například spisovatelé Jakub Arbes, Ondřej Sekora, Ladislav Klíma a Egon Bondy, divadelní režisér Petr Lébl, herci Ferenc Futurista a Eman Fiala, lékař Jan Janský, hudebník ze skupiny The Plastic People of the Universe Milan Hlavsa, herečka Antonie Nedošinská či prezident Antonín Novotný, připomíná Wikipedie.

Karel Gott zemřel 1. října před půlnocí ve své vile na pražské Bertramce. Léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby, která ovlivnila několik generací posluchačů, bylo 80 let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit v pátek 11. října v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49 tisíc lidí.

O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále, kam se přišli s Gottem rozloučit příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci, sportovci a další pozvaní hosté. Sobota byla zároveň dnem státního smutku. Zpěvákovy ostatky pozůstalí nechali převézt do motolského krematoria ke zpopelnění.

Pietním místem se ihned po oznámení zpěvákova úmrtí stala spontánně pražská Bertramka, kde zpěvák dlouhá léta žil. Lidé tam řadu dní nosili svíčky, květiny, fotografie a další předměty. Dary ulici u vily zcela zaplavily. Město nechalo ulici uklidit minulý týden, lidé tam ale dál nosili svíčky. Gottova rodina si vzkazy a dárky ponechá.

Pietní místa vznikla na řadě míst Česka. Jedním z nich byl třeba Újezd u Svatého Kříže na Rokycansku, kam Gott jezdil od dětství za příbuznými a kde jsou pohřbeni Gottovi rodiče.

Lidé také začali navrhovat, jaká místa by se mohla po zesnulém zpěvákovi pojmenovat. Hlavnímu městu místopisná komise tento týden doporučila čtyři možnosti pojmenování veřejného prostranství. Návrhy Praha nyní projedná s Gottovou rodinou. Konečné rozhodnutí o případném pojmenování místa má městská rada.

Video: Fanoušci se rozloučili s Karlem Gottem