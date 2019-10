Čestná stráž ano, ale nikdo neuvažoval o rakvi jedoucí na katafalku, říká Sklenář

Pohřeb by musel zahrnovat armádu, říká Forejt

Bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt, který v roce 2011 organizoval rozloučení s Václavem Havlem, serveru iDnes.cz řekl, že státní pohřeb musí splňovat řadu přísných protokolárních opatření, jako převezení rakve za účasti armády, smuteční rozloučení ve Vladislavském sále za účasti veřejnosti nebo výjimečné zasedání Poslanecké sněmovny i Senátu.

Podle něj by musel Zeman nejdříve upravit definici státního pohřbu. "Je potřeba si říct, co je státní pohřeb a jestli by nebyl vhodnější pohřeb se státními poctami. Státní pohřeb znamená, že tělo Karla Gotta povezeme na lafetě a za ním půjde generalita. Příliš mi to připomíná film Kdyby tisíc klarinetů," řekl webu iDnes.cz.