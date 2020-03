Zeman řekl, že Nejedlému za porušování karantény vynadá. Ten záhy opět vyjel do města

Miloš Zeman v úterý řekl, že svému poradci Martinu Nejedlému vynadá za to, že po návratu z Číny porušil karanténu, jak upozornilo Aktuálně.cz. Zdroje redakce ovšem Nejedlého ve středu odpoledne opět viděly, jak ve svém terénním mercedesu dorazil do pražského Karlína. Dle lékařů by měl být Nejedlý izolovaný až do pátku, aby nebylo riziko, že okolí nakazí nebezpečným koronavirem.

Aktuálně.cz minulé pondělí upozornilo, že navzdory tomu, že se poradce prezidenta Martin Nejedlý vrátil z epicentra koronaviru v Číně, kde byl na oficiální cestě s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem, nedodržuje odborníky důrazně doporučenou karanténu. Vydal se jíst do restaurace na pražské Letné mezi desítky lidí.

Nejedlý návštěvu, kterou zdokumentovaly fotografie, zapíral. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček to nekomentoval. Toto úterý se ovšem v rozhovoru pro TV Nova k záležitosti vyjádřil sám prezident Miloš Zeman. "Já mu vynadám, jakmile ho uvidím, ale vynadám jemu a vynadám mu do očí," uvedl na přímý dotaz prezident.

O to překvapenější byli svědci, kteří o pár hodin později, tedy ve středu odpoledne, Nejedlého viděli opět venku - parkovat v Karlíně. Ve svém černém terénním mercedesu stál v blízkosti rušné stanice metra Křižíkova. V dobrovolné izolaci by přitom podle expertů měl být 14 dnů, tedy až do pátku. Jinak hrozí, že může nakazit koronavirem jiné lidi. Příznaky se přitom u něj vůbec nemusejí projevit.

"Stál na žluté a před přechodem, pěkně nebezpečně. Neviděl jsem přes něj při přecházení, jestli jede tramvaj. Ohrozil mě. Viděl jsem mu přímo do obličeje. To parkováni ani karanténa mu zkrátka nejdou," popsal Aktuálně.cz svědek. Poradce prezidenta i vyfotil. Pravost fotografie Aktuálně.cz ověřilo.

Aktuálně.cz s dotazem, proč i přes opakovanou kritiku expertů vyrazil prezidentův poradce ven, oslovilo Nejedlého i mluvčího Hradu Ovčáčka. "Viz vyjádření pana prezidenta pro TV Nova. Žádný další komentář nebudu poskytovat," odepsal pouze Ovčáček. Nejedlý na sms a telefonáty nereagoval.

Ani za opakované porušení karantény nicméně Nejedlému nic nehrozí. V době, kdy se z Číny vrátil, totiž o povinné karanténě vláda ještě nerozhodla. Jinak by mu hrozila pokuta tři miliony korun.

Jeho první parkování v centru Prahy už ovšem, jak upozornil Deník N, řeší pražská policie. Nejedlý se totiž postavil na bílé čáry, kde se nesmí parkovat. Ještě před tím byl podle svědků, s nimiž Aktuálně.cz mluvilo, jíst v asijské restauraci mezi dalšími hosty, nechal se obsluhovat a následně platil u pokladny.

Bartoš: Chceme informace o tom, jak se odehrál výlet do Číny

Cestu, na kterou i přes riziko nákazy Nejedlý vyrazil s kancléřem prezidenta Vratislavem Mynářem a prezidentem Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdíkem, pořád obestírá tajemství.

Hrad tvrdí, že tam předali listinu týkající se české humanitární pomoci pro Čínu. Zda to byl celý jejich program, ovšem není jisté. Čínská agentura Nová Čína informovala, že se Mynář ve čtvrtek setkal v Pekingu s čínským vicepremiérem Chu Čchun-chuem. Mynáře označila za "speciálního vyslance" Miloše Zemana, jehož návštěva symbolizuje "hluboké přátelství české vlády a lidu s Čínou". Agentura také ocenila podporu České republiky v čase epidemie nového koronaviru. "Tímto darem chceme vyjádřit velkou solidaritu a podporu čínskému lidu v současných těžkých chvílích boje se zákeřnou nemocí," uvedl prý hradní kancléř.

Předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer jejich cestu tvrdě kritizuje. "Složení delegace, která navštívila Peking (muž bez prověrky, muž bez pracovní smlouvy a pracovního zařazeni a muž jednající za Čínu i za ČR v rámci Česko čínské komory, tedy v hrubém konfliktu zájmů), je ilustrací selhání státních institucí. Není možné, aby uprostřed krize vyjela jednat do Pekingu podobná trojice. Tady nejde v první radě o to uklidňovat Peking, spíše by měli uklidňovat oni Prahu," řekl Aktuálně.cz Fischer.

A šéf opoziční Pirátské strany Ivan Bartoš v dopise nyní vyzval Miloše Zemana, aby sdělil, jaký program trojice v Číně měla, s kým se potkala a kdo cestu platil. A také to, zda to souviselo s jednáním o cestě Zemana na dubnový summit iniciativy 17+1, která je klíčovým projektem komunistického prezidenta Si Ťin-pchinga. Zeman nejprve oznámil, že do Číny nepojede, protože velmoc nesplnila sliby o miliardových investicích v Česku. Po návratu Mynáře a Nejedlého z Číny ale otočil. Ve hře tak je i to, že tam jeho spolupracovníci výměnou za Zemanovu účast nějaké peníze vyjednali.

Bartoš chce také vědět, jaká opatření Hrad při cestě i po ní udělal, aby jeho vyslanci nešířili koronavirus.

Ovčáček: Karanténa? Vše je v pořádku

Mluvčí Zemana se k tomu, zda Hrad zajistil, aby členové jeho delegace po návratu z Číny nemoc případně dále neroznášeli, nevyjadřuje od chvíle, kdy cesta vyšla najevo. Na dotaz Aktuálně.cz, jak se po svém příletu zachovají, například jestli zvažují pobyt v karanténě, už dříve pouze odpověděl, že "vše je zajištěno a nemusíte mít žádnou starost".

"Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář, poradce prezidenta republiky Martin Nejedlý a prezident Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík po návratu z Číny absolvovali testy na koronavirus v Ústřední vojenské nemocnici. Testy jsou negativní," uvedl Ovčáček na Twitteru. Podle expertů to samo o sobě ovšem vůbec nic nemusí znamenat. Nemoc má totiž až čtrnáctidenní inkubační dobu, během které mohou být nakažení infekční, ale nemají žádné příznaky.

Náměstek Prymula navíc upozornil, že není jasné, kdo jim testy provedl a za jakých okolností. Úředně k tomu totiž nebyl žádný důvod.

Nejedlého první výlet mimo doporučenou karanténu v DVTV kritizoval i náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Cestovatelští souputníci Nejedlého tvrdí, že v dobrovolné karanténě jsou.