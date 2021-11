Kantar: V listopadových volbách by koalice Spolu i hnutí ANO získaly 28 procent

Podle volebního modelu agentury Kantar CZ, zpracovaného pro Českou televizi, by se v listopadových volbách do Sněmovny dělila o vítězství koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s hnutím ANO Andreje Babiše. Obě uskupení by získala 28 procent hlasů. Třetí by byla koalice Pirátů a hnutí Starostové a nezávislí, kterou by volilo 17 procent Čechů.

Do dolní komory by se podle průzkumu Kantar CZ ještě dostalo SPD Tomia Okamury s 9,5 procenta hlasů. Zbylé strany by se stejně jako v říjnových volbách do Sněmovny přes pětiprocentní hranici podle průzkumu nedostaly. Nejblíž by podle modelu byla sociální demokracie se čtyřmi procenty. Volební preference se od výsledků říjnových voleb tak změnily jen minimálně.

Analytik agentury Kantar Pavel Ranocha nicméně upozornil, že se změnilo chování voličů obou koalic, tedy Spolu na jedné straně a Pirátů a STAN na straně druhé. "Voliči koalice Spolu jsou té koalici věrní. To má za následek, že preference odpovídají součtu preferencí těch tří stran. U koalice Pirátů a STAN je situace velmi odlišná. Až třetina voličů starostů by tuto koalici už nepodpořila. Zatímco ztráty před říjnovými volbami byly způsobeny odchodem voličů Pirátů ke koalici Spolu, nyní by šly zejména za voliči Starostů," uvedl.

Pokud by se strany nespojily do koalic, zvítězilo by podle projekce Kantar CZ v listopadu hnutí ANO s 27 procenty. Druhá by skončila ODS s 15,5 procenta a třetí STAN s 13 procenty. Do sněmovny by se v tomto případě ještě dostala SPD (9,5 procenta), Piráti (osm procent) a TOP 09 (sedm procent). Ostatní strany by už skončily pod pěti procenty, a to sociální demokraté se čtyřmi procenty, komunisté i lidovci s 3,5 procenta hlasů a Přísaha i Trikolora s 2,5 procenta.

Průzkum Kantar CZ se uskutečnil od 1. do 19. listopadu a zúčastnilo se ho zhruba 1200 lidí. Do volebního modelu pro jednotlivé strany vstoupilo 950 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní.

