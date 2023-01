Pavel posílil a vyhrál by první kolo, Nerudová výrazněji ztratila, uvádí Kantar

V prvním kole prezidentských voleb by podle volebního modelu společností Data Collect a Kantar CZ nyní získal Petr Pavel 27,5 procenta hlasů, Andrej Babiš 26,5 procenta a Danuše Nerudová 22 procent. Výsledky zveřejnila Česká televize. Oproti poslednímu průzkumu z poloviny prosince si Pavel o procentní bod polepšil, Babišovi zůstala stejná podpora a Nerudová si o pět procentních bodů pohoršila.

Ve druhém kole by Babiš prohrál s Pavlem i Nerudovou, v obou případech by získal 41 procent hlasů voličů. V případě duelu Pavla s Nerudovou by prohrála Nerudová, získala by 45 procent.

S výrazným odstupem za vedoucí trojicí by v prvním kole následovali Pavel Fischer s osmi procenty a Jaroslav Bašta se sedmi. Kolem tří procent průzkum přisuzuje Marku Hilšerovi a Josefu Středulovi. Tomáš Zima a Karel Diviš by nezískali ani dvě procenta hlasů.

Agentury sbíraly data mezi 2. a 5. lednem, průzkumu se zúčastnilo 1265 respondentů. Statistická chyba se pohybuje v rozmezí od 0,5 procentního bodu u kandidáta se ziskem na úrovni jednoho procenta až po 2,6 procentního bodu u kandidáta s nejvyšším ziskem.