Kantar pro ČT: Podpora ANO poklesla, komunisté ani lidovci by do sněmovny neprošli

Podle volebního modelu Kantar CZ, zpracovaného pro Českou televizi klesla podpora hnutí ANO premiéra Andreje Babiše oproti červencovému šetření o 4,5 procentního bodu. Volby by ANO nadále vyhrálo se ziskem 27,5 procenta hlasů, za ním jsou Piráti (19,5 procenta) a třetí ODS s 15 procenty.

Podle exkluzivního průzkumu agentury Kantar CZ by kromě ANO, Pirátů a ODS prošli do Poslanecké sněmovny ČR ještě zástupci SPD (8 procent), hnutí STAN (6,5 procenta), velmi těsně vládní ČSSD (5,5 procenta) a TOP 09 (5 procent).

Do dolní komory českého parlamentu by naopak neprošli komunisté, kteří v volebním modelu dostali 4,5 procenta hlasů, ani lidovci s podporou 4 procent.

Pod hranicí nutnou pro vstup do dolní komory by zůstala také Trikolóra, kterou by podpořila dvě procenta dotázaných, což je o půl procentního bodu méně než při poslední sondáži.