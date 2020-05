ANO si drží podporu 34 procent. Druzí jsou Piráti s 16 procenty, ukázal průzkum

Hnutí ANO si v dubnovém volebním modelu Kantar CZ drží podporu 34 procent, Piráti si polepšili na 16 procent, třetí ODS by podpořilo 11,5 procenta.

Do Sněmovny by se dostalo osm stran, pod potřebnou pětiprocentní hranicí by zůstali lidovci. Volební model agentury Kantar CZ v neděli zveřejnila Česká televize, agentura ho sestavila ve druhé polovině dubna.

"Hnutí ANO se i v dubnovém modelu drží na nadprůměrných hodnotách, za což bezpochyby vděčí tomu, že většina populace stále hodnotí práci vlády v posledních týdnech a měsících jako solidní," komentoval čísla analytik Kantar CZ Pavel Ranocha. V březnu by ANO volilo o půl procentního bodu lidí víc než v dubnu.

Piráti si na 16 procent polepšili z březnových 13,5 procenta, podpora ODS klesla na 11,5 procenta ze 14 procent v březnu. Vzrostl by zisk SPD na sedm procent z březnových 5,5 procenta a TOP 09 o procentní bod na 6,5 procenta.

Druhou vládní stranu ČSSD by v dubnu volilo 5,5 procenta lidí, o půl procentního bodu méně než v březnu. Podle Ranochy sociální demokracie dosahovala větších preferencí zejména ve druhé polovině března, kdy byl v pozitivním kontextu vidět její předseda a ministr vnitra Jan Hamáček nebo ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

"Tehdy ty hodnoty byly až někde kolem osmi procent, ale jakmile se v dubnu začala lepšit epidemiologická situace, preference sociální demokracie začaly zase padat zpátky těsně nad pětiprocentní hranici," dodal analytik.

Shodných 5,5 procenta voličů by si vybralo hnutí STAN a komunisty, obě uskupení zůstala na březnových hodnotách. Lidovci se čtyřmi procenty ztratili proti březnu půl procentního bodu. Na 2,5 procenta byla v dubnu nezměněna podpora hnutí Trikolóra.

Průzkumu mezi 14. a 30. dubnem se zúčastnilo víc než 900 lidí. Statistická chyba se pohybuje mezi 1,1 u menších a 3,1 procenta u větších stran.

Volební modely Kantar CZ ve srovnání s výsledkem sněmovních voleb v říjnu 2017 (v pct):

Strany duben 2020 březen 2020 únor 2020 leden 2020 listopad 2019 říjen 2019 září 2019 srpen 2019 červen 2019 květen 2019 duben 2019 březen 2019 volby říjen 2017 ANO 34,0 34,5 31 30 28,5 31,5 30,0 30,0 25,5 27,5 30,0 33,0 29,64 ODS 11,5 14 13 12,5 14,5 12,5 14,5 14,5 13,0 12,5 13,5 13,5 11,32 Piráti 16,0 13,5 15,5 16,5 13,5 17,0 15,5 17,0 18,5 17,5 16,0 19,0 10,79 ČSSD 5,5 6,0 5,5 5,0 6,0 4,5 5,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 7,27 SPD 7,0 5,5 6,5 7,5 6,5 4,5 6,0 8,0 8,5 10,5 8,5 5,5 10,64 KSČM 5,5 5,5 4,5 6,5 5,0 7,0 6,5 4,5 5,5 6,5 6,0 6,0 7,76 STAN 5,5 5,5 6,5 5,0 6,5 5,0 5,5 5,0 6,0 7,0 6,0 3,5 5,18 TOP 09 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 5,0 4,5 5,0 4,0 4,0 4,0 5,31 KDU-ČSL 4,0 4,5 5,0 5,0 4,5 5 5,0 5,0 4,5 4,5 5,5 5,0 5,8 Trikolóra 2,5 2,5 3,0 2,5 6,5 3,5 3,5 3,5 3 - - - -

Zdroj: Kantar CZ