Souček je jeden hlas od postu ředitele ČT. Radní rozhodují mezi ním a Dvořákem

Rada České televize hlasuje, jestli dosavadnímu generálnímu řediteli Petru Dvořákovi umožní prodloužit mandát z dvanácti na osmnáct let. V nejužším výběru zůstal nynější šéf s ředitelem brněnského studia ČT Janem Součkem. Ve druhém kole volby získal Souček devět hlasů, Dvořák šest. K vítězství je potřeba hlasů deset. Nový ředitel se má funkce ujmout 1. října.

Od první chvíle, kdy generální ředitel České televize vstoupil na jednání Rady ČT, dával najevo, že je na domácí půdě. Na rozdíl od čtyř protikandidátů zamířil Petr Dvořák okamžitě za radními, s každým si podal ruku, s některými srdečně prohodil pár slov a nakonec ještě přišel pozdravit novináře.

Radní ho z pěti finalistů vylosovali jako prvního, aby představil svůj kandidátský projekt. V zákulisí o něm letos zaznívaly pochybnosti, v případě vítězství by mohl být v čele televize dlouhých 18 let. Bývalý šéf komerční televize Nova volbu poprvé vyhrál v roce 2011, podruhé v roce 2017. Na začátku svého letošního proslovu slíbil, že kandiduje naposledy.

"Rád bych připomněl dvě známá česká přísloví: Do třetice všeho dobrého a také třikrát a dost. Chtěl bych od vás potřetí a naposledy mandát pro řízení České televize," prohlásil. Radní následně ujistil, že má dost energie provádět změny a reagovat na současnou situaci.

V případě svého znovuzvolení s počítá s posílením autonomie regionálních studií, dostavbou zpravodajského zázemí na Kavčích horách, výstavbou nového televizního studia v Ostravě nebo posílením koprodukčních projektů. To si vyžádá navýšení rozpočtu o stovky milionů korun ročně, uvedl.

Mluvil také o tom, že naslouchá výhradám a bude pracovat na nápravě. "Nabízím řešení, ať už jde o posílení regionů, žánrový posun dramatické tvorby od detektivek k náročnější tvorbě, rozvoj veřejnoprávního vysílání, nebo posílení vztahu k menším cílovým skupinám," sdělil radním.

Hodně času věnoval hospodaření. "Pokud bychom kvůli úsporám museli utlumit některé věci, byly by to nevratné změny. Dostat televizi zpátky na současnou úroveň by si pak vyžádalo několik let," varoval. Česká televize dlouhodobě navrhuje zvýšit koncesionářský poplatek, který teď činí 135 korun.

Tady vám @Aktualnecz přináší video z vyhlášení výsledků volby generálního reditele ČT. V druhém kole si to rozdá nynější šéf Petr Dvořák s ředitelem brněnského studia ČT Janem Součkem. Ten je mírný favorit, v prvním kole dostal 8 hlasů, Dvořák 5. Ke zvolení je potřeba 10 hlasů. pic.twitter.com/hJJTKIXF7F — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 7, 2023

Když dostali radní možnost pokládat Dvořákovi otázky, kritický byl především místopředseda Rady ČT Petr Šafařík. Mimo jiné upozorňoval, že v demokracii není správné, aby veřejnoprávní televizi někdo šéfoval tak dlouho jako Dvořák.

"Kandidovat potřetí neodpovídá roku 2023. Petr Dvořák navíc není manažerem současnosti, ale minulosti. Je obskurní, že se rozhodl kandidovat, ve světě to neexistuje. Kromě nějakých diktátorských zemí," upozorňoval Šafařík. Generálnímu řediteli vyčítal, že v televizi místo zaměstnaneckého poměru používá takzvaný švarcsystém, tedy lidi samostatně výdělečně činné.

Dvořáka kritizoval také za to, že televize nasadila do dvou prezidentských debat před lednovými volbami hlavy státu jako moderátora Martina Řezníčka, přestože podle Šafaříka v té první selhal. "Byla to manifestace nesoudnosti a důkaz, že televizi zcela chybí reflexe," prohlásil radní.

Dvořák si kritiku vyslechl, ale téměř nijak nereagoval. Uvedl, že problémy, o nichž Šafařík mluvil, už radní řešili v minulosti. "Dokázal bych se vůči kritice vymezit, ale měli bychom se tu bavit o budoucnosti, ne o minulosti," pronesl.

Brněnský ředitel Souček kritizoval Dvořáka

Beze slova Dvořák poslouchal také vystoupení svého soupeře a podřízeného Jana Součka, který se proti němu několikrát vyhranil. Šéf brněnského studia České televize uvedl, že nabízí "myšlení mimo nakreslené šablony, týmovou spolupráci a změnu dosavadní komunikace televize". Upozornil také, že Dvořák se o důležitých věcech neradil ani s řediteli regionálních studií.

Oproti Dvořákovi, který by chtěl například postavit novou budovu pro ostravské studio, Souček uvedl, že není příznivcem takového rozvoje. "ČT je stabilní instituce, která potřebuje zapracovat intenzivně v některých svých agendách," řekl. Upozornil na to, že za sedm let pravděpodobně skončí terestrické vysílání a televize musí být připravena na přesun do digitálu.

Třetí z hlavních kandidátů, exšéf Primy Martin Konrád, mluvil ze všeho nejvíce o hospodaření. Zdůrazňoval, že zvýšení koncesionářských poplatků je značně nepravděpodobné, a proto by ze všeho nejvíce dbal o úspory. "Udělal bych kontrolu všech smluv a dalších věcí," slíbil.

Podle reakce radních bylo zřejmé, že některé zaujal také čtvrtý kandidát, televizní producent Jan Štern. V České televizi dříve pracoval a mluvil především o tom, že musí být více veřejnoprávní. Emotivně poukazoval na to, že by měla vyrábět, podporovat a vysílat mnohem více kvalitních pořadů a měla by také poskytovat větší uměleckou svobodu producentům.