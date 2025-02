Přehled kandidátů do voleb: Lidovci sázejí na úspěch bývalé miss, ODS věří matadorům

Pokud jde o zmiňovaný sever Moravy, Babiš už tam kampaň naplno zahájil. Zatímco například minulý týden mnozí poslanci museli zasedat v Praze ve svých výborech, Babiš mohl objíždět voliče, protože v žádném výboru není. Jako obvykle přitom útočil nejen na politické konkurenty, ale například i na ukrajinskou menšinu v Česku.

Babiš má výhodu i v tom, že loví voliče v době, kdy řada jiných stran ještě ani své kandidáty nevybrala. Nejdále jsou právě lidovci a ODS, kteří ještě čekají na výběr TOP 09, aby koalice Spolu, kterou tvoří, měla v lídrech jasno. "Čím dříve, tím lépe. Potřebujeme vědět, kdo na jakém místě bude, abychom začali připravovat předvolební materiály a mohli vyrazit do terénu," říká jeden z politiků Spolu, který nechce veřejně kritizovat koalici. Problémem je ale to, že špičky stran se na pořadí stále dohadují.

Tajně jsem doufal v premiéra, tvrdí Havlíček

Zrovna ve zmíněném Moravskoslezském kraji je ale téměř jisté, že Spolu povede ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, premiér a šéf ODS Petr Fiala bude v čele jihomoravské kandidátky a předseda lidovců Marek Výborný bude jedničkou Spolu v Pardubickém kraji. Lidovci budou mít podle domluvy koalice dva lídry kandidátek, kromě Výborného se v zákulisí nejvíce mluví o Marianu Jurečkovi jako o jedničce na Olomoucku.

Předsedkyně třetí koaliční strany Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 bude lídryní Spolu v Praze, přestože pražští členové ODS chtěli jako jedničku svou ministryni obrany Janu Černochovou. "Samozřejmě že kandidátku povede Markéta. Jiná varianta je vyloučena," potvrdil předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.

Proti šéfce topky a sněmovny půjde do volebního souboje za ANO místopředseda sněmovny a ANO Karel Havlíček, který podobně jako Babiš už pořádá celou řadu předvolebních akcí. "Tajně jsem doufal, že se proti mně postaví v hlavním městě pan premiér. Ale jestli to teď bude paní Pekarová Adamová, paní Černochová, nebo předseda STAN Vít Rakušan, to mi je jedno. Dám do toho souboje všechno, vypustím tam duši," řekl Aktuálně.cz Havlíček, který zároveň přiznává, že má ze soupeřů respekt.

"Vezměte si, že Spolu mělo v Praze při posledních sněmovních volbách 40 procent, to je obrovská síla. To je, jako když s někým běžíte na 400 metrů a on má náskok přes 200 metrů. Navíc Spolu tvoří větší sílu, než kdyby šly tyto strany samostatně. Sice vláda spoustu svých dřívějších voličů zklamala, ale můžou mít v sobě nějakou zlobu a vnitřní naštvanost vůči našemu hnutí. Mým úkolem je přesvědčit je, že dáme zemi do pořádku," vysvětluje Havlíček.

Zároveň upozornil, že bude jezdit v kampani maximálně podporovat také lídra ANO ve středních Čechách, což bude pravděpodobně bývalý ministr školství Robert Plaga. Havlíček přitom dodává, že bude mít o motivaci víc kvůli tomu, že Spolu nasazuje do Středočeského kraje Martina Kupku - nástupce Havlíčka na postu ministra dopravy a také muže, se kterým Havlíček často vede přestřelky. "Já si s panem Kupkou nerozumím. Kromě jiného zničil střední Čechy tím, že zabránil vzniku krajské vlády ANO s ODS a tomu, aby ODS měla hejtmana Jana Skopečka," postěžoval si Havlíček.

Pohled na první téměř jisté volební lídry také ukazuje, že ANO i Spolu hodně sází více na zkušenost než na překvapení. Na jihu Moravy tak ANO patrně dá šéfku klubu poslanců Alenu Schillerovou a ve Zlínském kraji poslance Radka Vondráčka. "Má naši podporu v rámci celého kraje," avizuje hejtman a šéf krajské ANO Radim Holiš. Kdyby si podle něj Vondráček kandidaturu rozmyslel, v čele kandidátky by ho nahradila poslankyně Margita Balaštíková.

STAN možná překvapí v Praze, šanci má mládí

Spolu proti Vondráčkovi zřejmě vytáhne poslance a starostu Uherského Hradiště Stanislava Blahu, který patří mezi dlouholeté členy sněmovny. Podobně jako někteří další lídři, třeba Karel Krejza v Ústeckém kraji či Jan Bauer v Jihočeském kraji. Aktuálně.cz ale zjistilo od některých mladších členů ODS, že nejsou s tímto výběrem spokojeni.

"Na tom je bohužel vidět, jak je naše strana v některých krajích zkostnatělá. Její členové vybírají stále stejné lidi, s nimiž se už znají spoustu let, místo toho, aby dali prostor lidem mladším a více dynamickým. Na toto těžce doplatíme," obává se jeden z členů. Petr Fiala sice před koncem loňského roku naznačoval, že by ODS mohla nasadit i některé významné osobnosti, které nejsou členy strany, ale zatím se žádné takové jméno neobjevilo.

"Jsem zvyklý nést odpovědnost, umím vzdorovat tlaku, nebojím se být lídrem. Pokud bychom tady měli osobnost, která mě překoná, bude lepší než já, tak se nebráním tomu, aby kandidátku vedl někdo jiný. Nikoho takového ale nevidím ani u ODS, ani u KDU-ČSL a TOP 09. Podobné je to například v jižních Čechách, kde nepochybuji, že vyhraje Spolu v čele s mým stranickým kolegou Bauerem," tvrdí pravděpodobná jednička Spolu v Ústeckém kraji a dlouholetý poslanec ODS Karel Krejza s dodatkem, že prohrál jediné volby, a to v roce 2017.

ODS tehdy kandidovala samostatně a s Krejzou v čele získala 9,47 procenta hlasů, zatímco vítězné ANO 37,55 procenta hlasů. ODS tehdy předběhla i SPD a KSČM. Krejza ale prohrál i poslední volby v roce 2021, Spolu v čele s ním dali voliči 19,77 procenta hlasů a ANO 35,61 procenta hlasů. "Porazil jsem Piráty s lídrem Ivanem Bartošem. ANO s panem Babišem nešlo na Ústecku porazit, takže svůj předcházející výsledek nepovažuji za špatný," konstatuje Krejza. Podle svých slov nepovažuje volby v roce 2021 za prohru, protože koalice Spolu z nich fakticky vyšla jako vítěz s novým premiérem Fialou. "Beru celkové výsledky, protože jsem součástí celku," podotkl.

Odvážnější v nasazování některých lídrů budou patrně spíše Starostové a nezávislí, kteří zatím kandidátky tvoří a chtějí překvapit tím, koho dají na první místo. Například v Praze by mohla vést jejich kandidátku podle informací Deníku N jedna z nejmladších poslankyň Barbora Urbanová. Deník se odkazuje na tři důvěryhodné zdroje a i podle informací Aktuálně.cz STAN patrně toto překvapivé jméno zvolí. Urbanová má totiž u svých kolegů velké renomé a například i na sociálních sítích je vidět, že má spoustu příznivců díky tomu, že stojí za řadou zákonodárných iniciativ.

Když s ní Aktuálně.cz nedávno mluvilo při její komunikaci s voliči v pražských ulicích, nechtěla říkat, na které místo na kandidátce myslí. Jasně ale dala najevo své ambice, když řekla, že chce nasbírat mezi voliči tolik podpisů, aby mohla být hodně vysoko. U Starostů totiž probíhá sběr podpisů a kandidáti, kteří jich získají nejvíc, mají i velkou šanci být na kandidátce opravdu vysoko.