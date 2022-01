Generál, rektorka i komik. Třináct uchazečů, kteří chtějí na Hradě vystřídat Zemana

Už potřetí v britské hudební soutěži The UK Songwriting Contest zvítězil český skladatel Tomáš Kympl. V kategorii elektronické a taneční hudby uspěl se skladbou Wifi z aktuálního alba Kernel Panic. Někdejší student pražské konzervatoře a žák Michaela Kocába už ocenění získal v roce 2015 s písní Ave Maria, o rok později uspěl znovu s kompozicí New York. Do letošního ročníku autoři z 84 zemí přihlásili téměř 10 tisíc písní.

Soutěž se koná od roku 2002, mezi porotce patří držitelé zlatých a platinových desek nebo vítězové cen Grammy či Brit Awards. Letos o laureátech rozhodovali například Stuart Epps, který má za sebou spolupráci s Eltonem Johnem a Robbiem Williamsem, nebo Kipper Eldridge, někdejší klávesista zpěváka Stinga.