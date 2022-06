Kandidátem STAN na ministra školství je ústavní právník Balaš, sejde se s Fialou

Ministrem školství po Petru Gazdíkovi se od července zřejmě stane poslanec STAN a ústavní právník Vladimír Balaš. STAN v pátek po zasedání svého celostátního výboru oficiálně oznámilo, že navrhne Balaše do čela ministerstva školství.

Se svým kandidátem už lídři STAN seznámili Piráty, s nimiž kandidovali v loňským sněmovních volbách, a poté i premiéra Petra Fialu (ODS). V pondělí se Fiala s Balašem osobně sejde, uvedlo STAN v tiskové zprávě. Někteří odborníci pochybují, zda se nový ministr orientuje v regionálním školství.

V pondělí večer se pak Fiala setká na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem, který podle ústavy členy kabinetu jmenuje na návrh premiéra. Premiér v pátek v Bruselu novinářům řekl, že zná jména kandidátů a chce znát konečné rozhodnutí STAN do pondělí, kdy má o Gazdíkově nástupci mluvit s prezidentem.

Předsednictvo STAN ve čtvrtek podle informací ČTK vybíralo ze tří osobností. V pátek odpoledne Balaš potvrdil, že je v úzkém výběru. Po oficiálním oznámení, že je kandidátem, uvedl, že nominace na ministra školství je pro něj velká profesní výzva.

"Máme před sebou nutné reformy školství, které nastartovali moji dva předchůdci a které jsou klíčové pro následující desetiletí. České národní bohatství je ve schopnostech a dovednostech našich lidí. Proto bychom měli naše děti dobře připravit na to, co budou v životě dělat, co budou skutečně potřebovat, a zejména na změny, s nimiž se budou muset vypořádat," sdělil Balaš. Česko by si podle něj mohlo vzít příklad třeba v systému vzdělávání v severských zemích. V nejbližší době chce řešit situaci ukrajinských dětí.

Vicepremiér a šéf STAN Vít Rakušan uvedl, že vzdělávání je pro Starosty a nezávislé dlouhodobě strategickou oblastí. Je proto rád, že našli kompetentního nástupce současného ministra. Balaš má podle něj potřebné odborné, jazykové i mezinárodní dovednosti a zkušenosti, což bude užitečné při nadcházejícím evropském předsednictví.

Zástupci organizace EDUin - Informačního centra o vzdělávání připomněli, že Balaš se pohyboval v oblasti vysokých škol, neorientuje se ale podle nich v oblasti regionálního školství. "Přitom právě tam je aktuálně potřeba řešit nejvíc problémů," sdělila organizace. Rakušan k tomu v České televizi řekl, že nikdo nemůže být odborník ve všech oblastech, nepochybuje ale o tom, že Balaš resort zvládne.

"Novému ministru věru není co závidět a českému školství bohužel jakbysmet. Klíčové hned po jeho nástupu do funkce bude především to, zda přijme dosavadní kontinuitu, přihlásí se ke Strategii vzdělávací politiky 2030+ a postaví se do řady za ministry (Roberta) Plagu a Gazdíka a bude dále pokračovat v rozpracovaných věcech," uvedl programový ředitel EDUinu Miroslav Hřebecký.

Gazdík ministerstvo opustí po půl roce. Demisi oznámil v neděli poté, co vyšly najevo jeho dřívější kontakty s obviněným lobbistou Michalem Redlem. Vládní úřad v době výměny ministrů řeší kapacity škol ve spojitosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny či úpravy učebních plánů škol. Balaš by měl také rozhodovat, kdo povede Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Ředitelku organizace, která má na starosti zejména přípravu a hodnocení maturitních a jednotných přijímacích zkoušek, Michaelu Kleňhovou odvolal Gazdík před měsícem kvůli nespokojenosti s fungováním organizace.

Redlovo jméno se objevilo v kauze údajné korupce v pražském dopravním podniku, za níž stojí podle policie organizovaná skupina. Dalším stíhaným je už bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček z hnutí STAN, který stejně jako Redl skončil ve vazbě.