Kandidát ANO do vysílací rady chce zničit ČT. Malinko problém, říká Babišův poslanec

Petr Štěpánek přitom často útočí i na samotné hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše, kterého označil za "slovenského gaunera".

Praha - Hnutí ANO navrhuje do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petra Štěpánka, který otevřeně vyzývá k likvidaci České televize. Bývalý politik ODS, který již v radě působil mezi lety 1994 a 2003, také publikuje své texty na serveru Parlamentní listy nebo Protiproud, za kterým stojí bývalý poradce exprezidenta Václava Klause Petr Hájek.

Štěpánek ve svých příspěvcích používá velmi silná, místy i vulgární slova. Častým terčem jeho útoků je i ČT, kterou označuje za "zločineckou organizaci". "Kavčí hory podminovat a zmáčknout knoflík," napsal například v červenci na Facebook, jeho komentář pak převzaly právě Parlamentní listy.

V roce 2015 zas v rozhovoru pro Parlamentní listy ČT označil za "hlavního škůdce českého národa". O rok dříve na Protiproudu vyzval, aby se veřejnoprávní televize "nechala vyhladovět".

Neméně kritický je však Štěpánek i k hnutí ANO, které jej do funkce navrhuje. "Miloši, s estébáckou vládou na čele se slovenským gaunerem můžeš jít leda tak do prdele a ne nám tvrdit, že to je vláda nás všech," komentoval například prezidentův projev ve sněmovně při jednání o důvěře vlády.

S ohledem na to samotného Štěpánka nominace od ANO překvapila. "Ve skutečnosti je to tak, že za mojí nominací stojí širší skupina poslanců z několika politických stran. Že to nakonec zprocesovali tak, že mne navrhuje zrovna ANO, mě trochu pobavilo i překvapilo," napsal v úterý Štěpánek na Facebook. Na zaslané dotazy Aktuálně.cz neodpověděl.

@CT24zive a spol jsou zločinecká organizace, kterou se patří vyhodit do vzduchu, to je takový milý standard. Ahoj Luboši - @NewsroomCT24 pic.twitter.com/vR3FiryzJH — Jakub Kalenský (@kalenskyj) September 18, 2018

V hnutí ANO se ke Štěpánkově nominaci nikdo příliš vyjadřovat nechce, a to včetně předsedy Andreje Babiše, který jen odkázal na své poslance. Ti se však zase odkazují na svého kolegu Stanislava Berkovce, který celý den nebral telefon.

Štěpánkovo jméno tak jako jediný okomentoval místopředseda volebního výboru a poslanec ANO Aleš Juchelka, který má podle svých slov s jeho nominací "malinko problém". Výběr Štěpánka vysvětluje tím, že o místa v mediálních radách není mezi odborníky příliš zájem.

"Měl jsem s jeho nominací malinko problém, ale pan Štěpánek už kdysi pro radu pracoval, takže je to odborník, který se v tom orientuje. Jeho názory na Českou televizi jsou ale pro mě za hranou. V žádném případě si nemyslím, že jakékoliv veřejnoprávní médium je zločinecká organizace. S tím se absolutně neztotožňuji, ale zároveň je pluralita názorů v jakékoliv radě důležitá," vysvětlil Juchelka.

Zatím není jasné, kdy se volba do rady dostane na program sněmovny. Poslanci v ní budou rozhodovat v tajném hlasování. Kromě Štěpánka nominaci získala také Olga Ulrichová, kterou navrhují piráti, a Patrik Košický s lidoveckou podporou. Jak bude vzhledem ke svým výtkám Juchelka hlasovat, prozradit nechce. "Je to tajná volba," řekl.

Považuje však za důležité, aby v radě usedl odborník, který si i přes své názory udrží nad věcmi nadhled. "Doufám, že pan Štěpánek takový bude. Já osobně to budu velmi tvrdě hlídat," dodal Juchelka.

Petr Štěpánek byl dlouholetým členem ODS. Ze strany však v roce 2016 vystoupil. Poslankyně občanských demokratů Miroslava Němcová, která je zároveň místopředsedkyní volebního výboru, ho však volit nebude.

"Já rozhodně nejsem jeho volič a nebudu ho podporovat. Jsem přesvědčená, že společnost potřebuje veřejnoprávní média zejména v době, kdy se přepsala mediální mapa a soukromé vlastnictví médií Andreje Babiše ohrožuje normální fungování demokratického mediálního prostředí. Můj názor je dramaticky odlišný, naprosto na druhém pólu od pana Štěpánka," řekla Aktuálně.cz Němcová.