Kampaň s falešnými letáky o uprchlících byla nepoctivá, volby v Kutné Hoře ale platí

Falešné letáky, v nichž kandidát sdružení Město pro lidi a bývalý starosta Martin Starý sliboval, že v Kutné Hoře ubytuje dva tisíce uprchlíků, mohly značně ovlivnit volby a porušily pravidla čestné a poctivé kampaně. Krajský soud v Praze ale přesto ponechal volby v Kutné Hoře v platnosti.

"Intenzita této protiprávnost byla rozhodujícím způsobem snížena tím, že navrhovatel (Martin Starý) měl dostatečný časový prostor na vzniklou situaci reagovat," konstatoval soud. Ten sice přiznal, že agresivní kampaň mohla mnoho lidí od účasti ve volbách odradit, ale nepředpokládá, že by zrušení výsledků voleb a jejich opakování "posílilo zájem voličů o hlasování".

Volby v Kutné Hoře provázelo ovšem více difamujících letáků, které měly poškodit sdružení Město pro lidi a jejího lídra Starého. K autorství jednoho z nich se přiznali dva z kandidátů sdružení Starostové a nezávislí a Šance pro Kutnou Horu Petr Steklý a Karel Koubský.

Autora toho nejzávažnějšího, který ústy Starého sliboval, že se pokusí od ministerstva vnitra získat bývalé kasárny a nechá v nich ubytovat dva tisíce uprchlíků, se ale vypátrat nepodařilo.

Příliš mírná kampaň

Případ je zvláštní v tom, že letáky roznášely společnosti Mediaservis a Česká pošta. A i díky tomu se podařilo vypátrat, kdo si jejich roznášku zadal. V prvním případě to byl právě Steklý. Falešné letáky nechal přidat k těm, které už Mediaservis oficiálně roznášel pro STAN.

Koubský vyrobil plakáty s využitím sloganu S lidmi pro lidi, který s pomocí titulků z článků vyvolával dojem, že se Starý spojí s KSČM. A plakát ilustrovala i montáž, na níž byl zachycen Starý s primátorským řetězem. Když se o případ začala zajímat policie, Steklý se 4. října, tedy den před volbami, k autorství přiznal lídryni kandidátky STAN Silvii Doušové. Té použití letáků zdůvodnil tím, že se mu volební strategie STAN zdála "příliš mírná".

Policie vypátrala i to, kdo si zadal druhý leták, který byl vyroben zcela profesionálně - včetně grafické úpravy a loga hnutí a byl k nerozeznání od běžných letáků hnutí Město pro lidi. V letáku Starý uváděl, že "Kutná Hora má skutečně na to přijmout až dva tisíce utečenců". Ti by prý mohli být platnou pracovní silou a peníze na začlenění cizinců by se získaly ze vstupného do Chrámu svaté Barbory, který by město vzalo církvi.

Roznos letáku si u České pošty objednal a zaplatil jistý Petr Turkovský. To však byl pouze prostředník, skutečného zadavatele se vypátrat nepodařilo.

Tajemný muž u Billy

Turkovský při podání vysvětlení na policii 4. října uvedl, že mu týden před volbami na parkovišti za Billou v Kutné Hoře neznámý muž nabídl možnost přivýdělku roznosem letáků. Turkovský jej prý odkázal na Českou poštu.

"To tento muž odmítl, neboť se angažuje v politice a nechce, aby někde figurovalo jeho jméno, bylo by to neetické," cituje policejní protokol výpověď Turkovského, který se potom s mužem dohodl, že za provizi donese letáky na poštu. Vydělal na tom skoro dva tisíce korun - zatímco pošta si za roznos účtovala 2300 korun, neznámý muž mu dal 4200 korun.

Policie poté případ odložila - podle ní nejde zjistit, kdo leták vyrobil, a ani to, kdo požádal Turkovského o jeho distribuci.

Stihli jste vydat vlastní letáky

V případě letáků, které si zadal Steklý, soud konstatoval, že nedošlo k intenzivnímu narušení pravidel čestné a poctivé soutěže.

"Nebylo prokázáno, že by v letáku přetištěné nadpisy článků obsahovaly nepravdivé údaje o navrhovatelích. Navrhovatel Martin Starý, jenž v letech 2014 - 2017 vykonával funkci starosty města Kutná Hora a ve volbách ji de facto obhajoval, musí snést jakožto politik a veřejně činná osob vyšší míru kritiky než jiní lidé," uvedl soud, který konkurenčnímu STAN vytkl, že veřejně nepřiznal autorství kampaně a nedistancoval se od ní.

"Odpůrce 3. (STAN a Šance pro Kutnou Horu) tak upřednostnil osobní zájem na maximalizaci volebního zisku před veřejným zájmem na dodržování všech zásad čestné a poctivé volební kampaně, což leccos vypovídá o přístupu této volební strany k řešení kolize osobního a veřejného zájmu," dodal soud, který ale upozornil, že Starý a jeho strana měli dostatek času, aby reagovali na šíření lživých letáku. Starý a jeho hnutí totiž stačili sami vytisknout a roznést vlastní letáky, kterými na lživou kampaň reagovali.

"Navrhovatelům se podařilo před začátkem hlasování rozšířit informaci o tom, že leták s heslem 'S lidmi pro lidi' ani leták slibující ubytovat syrské uprchlíky v areálu bývalých kasáren v Kutné Hoře nejsou propagačním materiálem volební strany Město pro lidi. Voliči tak měli k dispozici informace relevantní pro to, aby svobodně učinili rozhodnutí, zda odevzdají hlas některému z kandidátů navrhovatele Město pro lidi, kandidátům jiných volebních stran nebo vůbec nebudou volit," konstatoval soud.

Ten sice připustil, že antikampaň mohla některé voliče odradit jít k volbám a hodit hlas hnutí Město pro lidi. "Nelze vyloučit, že takovýto 'sekundární' efekt nastal, ovšem navrhovatelé nijak neprokázali jeho významnost," uvedl soud a dodal, že ale mohl nastat i opačný efekt - tedy že jim někteří voliči naopak mohli odevzdat hlasy jako výraz jejich podpory oběti nečestné a nepoctivé kampaně. "Obě tato tvrzení je však třeba považovat za ničím nepodložené spekulace," dodal soud.