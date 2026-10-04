Kampaň na západě: Na pódiu tančila a zpívala kandidátka ANO s Michalem Davidem

Ukázky z předvolební akce hnutí ANO, na kterou přijel premiér a předseda ANO Andrej Babiš i zpěvák Michal David.
Předvolební kampaň do komunálních a senátních voleb, které proběhnou příští víkend, je v plném proudu. A výjimkou není ani nejzápadnější kout České republiky. Reportér Aktuálně.cz se vydal do Aše na mítink kandidátky ANO do Senátu Sandry Tsoukernik, kam přišlo velké množství lidí zejména proto, že byl spojený s koncertem Michala Davida.
Ve městě s nejkratším názvem v Česku zatím není Sandra Tsoukernik příliš známou političkou. Příjmení Tsoukernik si mnozí Ašané spojí spíše s jejím manželem – podnikatelem a úspěšným pokerovým hráčem ruského původu Leonem Tsoukernikem, kterému se tu přezdívá Král hazardu.
Zatímco ve zbytku republiky se v posledních letech hazard přesouvá spíše do online světa, české pohraničí – zejména to sousedící s Německem – je jakousi poslední baštou, kde se i dnes těší oblibě casina a jiné formy hazardních her.
Tsoukernik u hraničního přechodu v Rozvadově ovšem vybudoval velmi luxusní podnik s pětihvězdičkovým hotelem a mezinárodní pověstí, který se stal největší pokerovou arénou v Evropě a byl několikrát dějištěm světových pokerových turnajů. Právě tady na západě tak rozjel velmi úspěšnou síť casin a hotelů King’s, jejichž další pobočku lze dnes najít i v pražském Hiltonu.
Nedělní mítink ovšem měl být hlavně o jeho manželce Sandře Tsoukernik, která za Chebsko a rodné Tachovsko kandiduje do Senátu v barvách vládního hnutí ANO. Ta se navíc těší nebývale hlasité podpoře populárního zpěváka a hitmakera Michala Davida, který o ní prohlašuje, že jde o jeho blízkou kamarádku.
Pár přátel
„Sandra je naše rodinná přítelkyně, znám ji už od jejích 17 let. I moje manželka ji miluje,“ vychvaloval David političku na pódiu v Aši. Na mítink ovšem dorazil autem jejího manžela a za jeho doprovodu.
Na pódiu pak zazpíval několik svých hitů, kandidátce věnoval svůj hit Pár přátel stačí mít a nakonec vystřihl se svou přítelkyní i pěvecký a taneční duet Kde si včera bol, jsi stále ožratý, kterou proslavila rodinná kapela Romstar Vyškov a na YouTube má miliony zhlédnutí.
Na konci koncertu už na pódiu tančila a poskakovala nejen možná budoucí senátorka s Davidem, ale i řada dětí.
I díky koncertu populárního zpěváka dorazilo na předvolební akci v Aši velké množství lidí, spíše ve středním a pokročilejším věku. Někteří se netajili tím, že přišli hlavně na Davidovo vystoupení, jiní vyjadřovali podporu i političce, kterou by rádi viděli v horní komoře parlamentu. „Výborný koncert, lepší jsem neviděla. Paní Tsoukernik budu volit, líbí se mi,“ svěřila se například místní seniorka.
David naše problémy nevyřeší
Našli se ale i ti, kteří považují její spojení s Davidem spíše za předvolební marketingový tah. Důležitější jsou pro ně lokální problémy a jejich řešení.
„Michal David jako hitmaker, který přijel zvenčí, nám tu určitě žádnou změnu nezpůsobí,“ sdělil reportérovi Aktuálně.cz na místě jeden z místních občanů. „Na někoho to může zapůsobit, ale myslím si, že tohle rozhodně není cesta, kterou by se měla komunální politika vydávat,“ uzavírá s tím, že na jeho volbu podpora žádné celebrity rozhodně mít vliv nebude.
Ani Tsoukernik se nicméně k podpoře Michala Davida příliš vyjadřovat nechtěla. Když se jí redaktor Aktuálně.cz zeptal, jak důležitá je pro ni podpora zpěváka, odvětila, že by se radši věnovala voličům. Jako své priority v regionu jmenuje například zdravotnictví. „Všechno mám v programu,“ sdělila nejprve stručně.
„Chci, aby se tu věci změnily, žiju tu celý život a chci, aby tu žily i moje děti a moje rodina,“ zdůrazňuje, že má k regionu vztah, byť pochází ze 60 kilometrů vzdálené Chodové Plané na Tachovsku.
Právě v Tachově pak bude pokračovat její další předvolební mítink, kam by měl dorazit i premiér a předseda ANO Andrej Babiš. A chybět samozřejmě nebude ani koncert s hity Já chci žít nonstop nebo Decibely lásky. A reportér Aktuálně.cz Radek Bartoníček bude opět na místě.