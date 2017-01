Kamiony od 08:00 do Polska přes Harrachov neprojedou. Silnice bude pro ně kvůli sněhu uzavřena

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů bude od úterních 08:00 uzavřený úsek silnice 10 od Tanvaldu do Harrachova na Semilsku a dále k hraničnímu přechodu do Polska. Důvodem je očekávané další sněžení. Večer o tom informoval Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic v Libereckém kraji na starost. "Meteorologové čekají, že by mohlo napadnout až 25 centimetrů sněhu," uvedl. Zhruba šestnáctikilometrový úsek silnice bude pro kamionovou dopravu uzavřený do odvolání. Uzavření pro kamiony hrozí i další cestě do Polska, jde o silnici 13 přes Albrechtický kopec, Frýdlant a Habartice na Liberecku. O jejím případném omezení se rozhodne až podle aktuální situace.

autor: ČTK