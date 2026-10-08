Kamion, který uvázl pod mostem v Praze, se nepodařilo vytáhnout. Pomůže nový tank

Kamion uvázlý ve středu pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v pražské Krči se stále nepodařilo vytáhnout. Vyprošťovací tank Správy železnic (SŽ), který se o to od rána snažil, se porouchal. Hasiči proto povolali záložní tank ze Zbirohu, ani s ním se ho ale zatím nepodařilo vyprostit. Na místo míří ještě jeden tank z Přerova.
Vyplývá to z vyjádření mluvčího hasičů Miroslava Řezáče pro ČTK a na síti X. Kamion ve středu večer převážel na podvalníku vrtnou soupravu, která se při nehodě poškodila. Frekventovaná Vídeňská ulice je kvůli nehodě ve směru z centra uzavřená.
"Jede sem další speciální technika, se kterou se pokusíme o další vyproštění zaklíněné vrtné soupravy," sdělil mluvčí kolem 20:15. Hasiči zároveň žádají občany, aby voláním nezatěžovali zasahující, krajské operační středisko a tísňové linky. "Byť jde o dobře míněné rady. Na místě máme odborníky, kteří situaci řeší a pečlivě vyhodnocují," uvedli hasiči.
O nehodě hasiči informovali ve středu večer, před 22:00 oznámili, že zajistili uniklé provozní kapaliny a plánují vyproštění. Později mluvčí uvedl, že budou muset ve čtvrtek nasadit vyprošťovací tank. Ráno tam dorazil speciální vyprošťovací tank Správy železnic a vyprošťovací automobil z Holešovic. Kamion se ale nepodařilo vytáhnout, tank měl poruchu.
Hasiči proto povolali další dva tanky, jeden ze Zbirohu a druhý z Přerova od Správy železnic. Po dojezdu tanku ze Zbirohu měli hasiči v plánu vyprostit kamion trhnutím pomocí speciálních řetězů. "Bohužel se to nepovedlo. Momentálně připravujeme další pokus s jedním tankem a pak budeme připojovat druhý tank," sdělil mluvčí ve 20:45.
Hasiči mají k dispozici také jeřábovou techniku od firmy Švestka. Osmdesátičtyřtunový jeřáb používají jako kotevní bod tanku.
Odpoledne se pracovníci podle Řezáče snažili vyprostit vrtací hlavici, která se zasekla za hranu mostu. "Probíhá vlastně bourání části toho mostu. Snažíme se co nejvíce uvolnit ten prostor, ve kterém je vrtná souprava zaseklá, ale není to nic velkého," řekl mluvčí odpoledne.
"Silnice je uzavřena, na místě jsou policisté a byla stanovena objízdná trasa. Teď nelze odhadnout, jak dlouho bude uzavírka trvat," uvedla policie odpoledne na síti X.
Most, pod kterým je kamion zaklíněný, patří pražskému dopravnímu podniku (DPP). "Je to vlečka jen pro služební účely, občas tam jezdí zážitková turistika," uvedla na dotaz mluvčí DPP Aneta Řehková.
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