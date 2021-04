S kamionem se na Vsetínsku utrhla krajnice. Viníka odhalila kamera

Policisté vyjížděli minulý týden k nehodě u Valašské Polanky na Vsetínsku. Do příkopu se tam převrátil nákladní vůz. Záběr z jeho kamery později ukázal na viníka. Byl jím motorkář, který předjížděl v zatáčce přes plnou čáru a vytlačil řidiče nákladní soupravy ze silnice.

Řidič motocyklu značky Suzuki jel se spolujezdkyní ve směru od Vsetína a v pravotočivé zatáčce, kde je souvislá čára, předjížděl nákladní soupravu. V protisměru jedoucí Audi muselo zastavit těsně při pravém okraji, aby nedošlo k čelnímu střetu.

Řidič motocyklu se snažil co nejvíce natlačit k levému boku zpomalující nákladní soupravy. Řidič nákladního vozidla se zase snažil co nejvíce uhnout k pravému okraji vozovky, přitom najel na nezpevněný povrch, který se uvolnil a nákladní vozidlo i s návěsem se převrátilo na pravý bok do příkopu.

Řidič nákladní soupravy, který vezl pytle s cementem, z nehody vyvázl bez zranění. Dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní. Řidiči motocyklu hrozí pokuta až 10 tisíc a zákaz řízení až na 1 rok.