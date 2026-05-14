Kamení na koleje u Přelouče daly dvě děti, rodičům hrozí milionová pokuta

Kamení, které se v lednu objevilo na železničním koridoru nedaleko Přelouče, daly na koleje dvě děti. Policisté věc předali k vyřízení Drážnímu úřadu, uvedla mluvčí krajské policie Markéta Janovská.

ilustrační fotoFoto: Jakub Plíhal
Podle Drážního úřadu jde o přestupek s pokutou až milion korun. Další dva letošní případy uložení kamení nebo dlažebních kostek na železničním koridoru u Pardubic se stále vyšetřují.

Podle mluvčí Drážního úřadu Pavlíny Strakové šlo o přestupek. „Vzhledem k tomu, že to ohrozilo drážní dopravu, hrozí pokuta až do milionu korun,“ řekla Straková.

Překážka na trati poblíž zastávky Pardubice – Černá za Bory se objevila také v březnu a květnu. Policie tyto případy vyšetřuje pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Zveřejnila rovněž fotografie skupinky dětí a vyzvala je, aby se s policií samy či společně s rodiči spojily. S identifikací osob na snímcích může pomoci i veřejnost.

„Pokud byste se děti poznaly samy, řekněte rodičům a společně nám zavolejte na linku 158. Stejně tak volejte vy, kteří byste mohli vědět, o koho se jedná,“ uvedla mluvčí.

Na koridorové trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi, kde vlaky mohou jezdit rychlostí až 160 kilometrů za hodinu, byl kvůli položeným kamenům omezený provoz 6. března. Jeden ze spojů na kameny na trati najel. Vlaky pak několik hodin jezdily po jedné koleji. O dva měsíce později, 3. května, zastavilo kamení na kolejích opět provoz na koridoru. Vlak do překážky najel, nikdo nebyl zraněn a koleje nebyly poškozené.

