Kam se poděly zlaté pruty za miliony? Policie žádá o pomoc veřejnost

Policie pátrá po zlatých prutech za asi 4,8 milionu korun, o které neznámý pachatel podvodným hovorem připravil seniorský manželský pár. Žádá o pomoc veřejnost a především lidi, kteří obchodují se zlatem nebo se zabývají výkupem drahých kovů.
Zlaté pruty vážily 2,9 kilogramu, uvedli v pátek na webu pražští policisté. Případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za který hrozí pachateli až deset let vězení.
Neznámý pachatel ve středu 2. září zavolal dvěma seniorům ve věku 88 a 89 let a vydával se za jejich synovce. Uvedl, že jeho syn měl vážnou dopravní nehodu, při které usmrtil motorkáře, a že mu nyní hrozí vězení. Seniory požádal o peněžní pomoc s tím, že potřebuje složit vysokou kauci. Uvedl, že peníze následující den vrátí.
Poté, co senioři pachateli řekli, že takovou hotovost nemají, ale mají investiční zlato, přesvědčil je, že pro složení kauce bude stačit i to. Na základě instrukcí pachatele vložil senior zlaté pruty do šedé nákupní tašky, vyšel před dům a předal je neznámému muži, který vystupoval jako kurýr.
Kriminalisté zjistili, že odcizené zlaté pruty byly rozstříhány na menší části. Jde o zlaté kusy o délce přibližně 30 centimetrů a šířce okolo 0,5 centimetru.
„V souvislosti s případem proto žádáme o spolupráci obchodníky se zlatem, klenotníky, provozovatele zastaváren, výkupen drahých kovů i širokou veřejnost,“ uvedli policisté. Lidé, kteří se setkali s nabídkou prodeje nebo výkupu takto upravených zlatých prutů nebo jejich částí, mají neprodleně volat linku 158.
Policie zároveň žádá řidiče, kteří projížděli ulicí Sudoměřská v Praze 3 ve středu 2. záři okolo 20:00 a mají v autě palubní kameru, aby se jí ozvali.
Policisté zároveň apelovali zejména na seniory a jejich rodinné příslušníky, aby byli při podobných telefonátech obezřetní. Pachatelé podle nich často zneužívají strachu lidí o své blízké a pod různými záminkami požadují peníze, šperky nebo jiné cennosti. Vždy je vhodné si takovou informaci ověřit přímo u dotčeného příbuzného nebo kontaktovat policii.
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