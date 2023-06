Země, kam mířila munice z Vrbětic. Velvyslancem v Sofii bude bývalý vrcholný špion

Česká republika vyšle do Bulharska nového velvyslance. Podle zjištění Aktuálně.cz jím bude dlouholetý příslušník tajných služeb Miroslav Toman, který působil v Bezpečnostní informační službě i rozvědce. Redakci to potvrdil ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti). Bulharsko je z hlediska evropské bezpečnosti jednou z klíčových zemí, svůj vliv v ní uplatňuje Rusko.

Miroslav Toman končil v tajných službách ve chvíli, kdy v jihomoravských Vrběticích vybuchly muniční sklady. Sabotáž v říjnu 2014 provedli agenti ruské vojenské rozvědky GRU, na místě zahynuli dva Češi. Uskladněná munice byla určena pro bulharského obchodníka Emiliana Gebreva, který dodával zbraně na Ukrajinu.

Na východě země tehdy bojovali proruští separatisté podporovaní Moskvou proti Kyjevu. Rusové nechtěli, aby se střelivo na Ukrajinu dostalo, upozornil už dříve týdeník Respekt. Možné bylo i to, že Gebrev munici předá bojovníkům proti syrskému diktátorovi Bašáru Asadovi. Rusko vojenskými údery Asadův režim podporovalo.

Toman tehdy odcházel z Úřadu pro zahraniční styky a informace, jak se oficiálně nazývá rozvědka. Začínal kariéru v diplomacii. Teď bývalý špion míří právě k Černému moři. "Novým velvyslancem v Bulharsku bude Miroslav Toman, který již obdržel agrément od bulharské strany," potvrdil redakci ministr zahraničí Lipavský.

Přes 20 let u tajných služeb

Na sklonku roku 2014 měl Toman za sebou téměř 24 let služby jako zpravodajec. Roku 1991 vstoupil do Bezpečnostní informační služby, kde strávil osm let. Poté se přesunul do rozvědky. Tam to dotáhl na náměstka pro operativní činnost a prvního zástupce ředitele. Několik měsíců dokonce rozvědku provizorně řídil.

Na jaře 2015 tehdejší vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) rozhodla o tom, že se bývalý špičkový zpravodajec stane velvyslancem v Afghánistánu. V horské vnitroasijské zemi tehdy spojenecké síly v čele s Američany podporovaly křehký demokratický režim a pomáhaly odrážet teroristické výpady islamistického hnutí Tálibán.

"Jít na takovou ambasádu byl v podstatě hrdinský čin. Patří mezi sedm nejhorších velvyslanectví na světě. Na takové lidi jsem se díval se vděkem. Musel to být někdo, kdo na to byl vybavený a schopný to vydržet. Toman to snášel dobře a splnil úkol, se kterým tam šel," řekl Aktuálně.cz tehdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Po dvou letech v Kábulu se Toman přestěhoval jako velvyslanec na klidnější ambasádu v Makedonii, kde se ujal úřadu v říjnu 2017. Zůstal tam přes čtyři roky. S funkcí se rozloučil předloni v prosinci, od té doby působí v ústředí ministerstva. Do Bulharska se vypraví coby nový velvyslanec v druhé půli roku, vystřídá tam Lukáše Kauckého.

Jeden z nejslabších článků EU a NATO

"Bulharsko je jeden z nejslabších článků Evropské unie a NATO. Je tam vysoká míra euroskeptického cítění, velký protiamerický sentiment a nejednoznačné vnímání ruské agrese na Ukrajině. Když si uvědomíme, že v Evropě se v zahraničně-bezpečnostních otázkách hlasuje jednomyslně, je to klíčová země," popsal Aktuálně.cz expert z Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček.

V Bulharsku se za poslední dva roky odehrály patery parlamentní volby. Z rozbité politické scény těží podle Havlíčka silně proruský prezident Rumen Radev, který se zemi snaží směrovat k režimu ruského vládce Vladimira Putina. V zemi jsou aktivní ruští zpravodajci, kteří zde otrávili zmíněného zbrojaře Gebreva. Vláda loni vyhostila 70 ruských diplomatů.

"Proto se musíme Bulharskem zabývat. Vyslání takového člověka na náš úřad v Sofii dává smysl. Je důležité, abychom tam byli dobře zastoupení a bezpečnostní perspektivu uchopili dostatečně silně," upozornil Havlíček, který byl pracovně v Bulharsku minulý týden.

Toman není jediným bývalým příslušníkem Úřadu pro zahraniční styky a informace, který se po ukončení zpravodajské kariéry pohybuje či pohyboval v diplomacii. Někdejší ředitel rozvědky Ivo Schwarz sloužil v letech 2014 až 2018 jako velvyslanec v Izraeli. Několik měsíců po návratu z Izraele kvůli vážné nemoci zemřel.

Video: "Vrbětice byly zlomem." Šéf BIS Koudelka promluvil nečekaně před novináři (17. 10. 2022)