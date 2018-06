Koupil si vás Babiš, obvinil Kalousek novináře. Po hrozbě soudem se omluvil, nemá důkazy

Omluvu zveřejnil na Twitteru. Tam si ji ale žurnalista nepřečte, Kalousek si totiž jeho profil zablokoval.

Praha - Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se omluvil za své výroky o novináři Radkovi Kubičkovi, o němž tvrdil, že je placený Andrejem Babišem. Zdůvodnil to tím, že se mu výroky nepodařilo nijak doložit, podle Kubička ale náhlá omluva souvisí spíše s předžalobní výzvou, kterou mu zaslal.

Omluvu politik zveřejnil na sociální síti Twitter, kde také většinu nepodložených výroků napsal. Tam si ji ale novinář nepřečte, krátce po incidentu si jej totiž Kalousek zablokoval, aby jeho příspěvky nemohl sledovat.

"Zjistil jsem, že to nejsem schopen doložit. Dál k tomu nemám žádný komentář. Ten tweet má sám o sobě dostatečnou vypovídající hodnotu," řekl Aktuálně.cz Kalousek.

Některé výroky neměly být nikdy vyřčeny. 23.10. a 24.10. jsem napsal na Twitter, že novinář Radko Kubičko je pohůnek placený Babišem. Tato tvrzení nejsem schopen doložit, a proto se panu Kubičkovi za své výroky omlouvám. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) June 14, 2018

"Žádnou omluvu jsem prozatím nezaregistroval, protože pan Kalousek si mě v okamžiku, kdy jsem ho požádal o omluvu, na Twitteru zablokoval," řekl Aktuálně.cz Kubičko. Ten jej vyzval již v lednu, aby výroky doložil, nebo se veřejně omluvil, nyní mu zaslal předžalobní výzvu, jejíž znění má Aktuálně.cz k dispozici. V ní novinář prostřednictvím právní kanceláře žádá omluvu za příspěvky, které mezitím Kalousek ze svého profilu smazal.

Na otázku, zda omluvu novináři sdělí ještě jinou formou, kde si ji bude moci na rozdíl od Twitteru přečíst, odpověděl Kalousek nejprve, že si jej odblokuje, poté ale dodal: "Já to vyřeším a postarám se, aby se ta omluva k panu Kubičkovi dostala. Zašlu mu ji."

"Já jsem žádal, aby se omluvil za všechny ty čtyři konkrétní tweety a uvedl je na pravou míru. A abych to viděl, tak také odblokování. Pokud to pošle, zvážím, zda je omluva dostatečná, a domluvím se s právníky na dalším postupu," řekl Kubičko.

V předžalobní výzvě například Kalouska žádá, aby na svůj Twitter napsal: "Napsal jsem na Twitter, že Radko Kubičko je věrnej a levnej, v souvislosti s mou předchozí informací, že je placen Andrejem Babišem. Pan Radko Kubičko je ale věrný jen své ženě, informace o placení Babišem je nepravdivá. Panu Radko Kubičkovi se za tuto pomluvu omlouvám." Podobnou omluvu požadoval pro každý ze čtyř dehonestujících tweetů zvlášť. Zda mu stávající forma bude stačit, bude muset zvážit.

"Věrnej a levnej," psal Kalousek

Miroslav Kalousek kritizoval komentátora Českého rozhlasu Radka Kubička po loňských parlamentních volbách, kdy byl několikrát hostem pořadů České televize (ČT) a hodnotil povolební vývoj, mimo jiné i to, proč tradiční demokratické strany ve volbách neuspěly. Tehdy na Twitteru napsal: "Všichni víme, že AB (Andrej Babiš, pozn. red.) platí už více než dva roky Radko Kubička. Nevíme však, proč si ho ČT a ČRo také platí jako 'objektivního komentátora'," napsal loni v říjnu.

Kubičko se na svém profilu ohradil s tím, že to, že někdo někoho kritizuje, nemusí znamenat, že je placen oponenty. "Pěkný příklad kultu osobnosti. A neschopnosti sebereflexe a přiznat vlastní pochybení," dodal. Kalouskova TOP 09 totiž v podzimních volbách drtivě propadla a málem nepřekročila ani pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny.

Sebereflexi snad mám.Chyb jsem udělal mnoho.Ale nikdy jsem se nenechal od AB koupit,jako @Rkubicko a další prodejní novináři. https://t.co/tiV94R6jQR — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 23, 2017

"Slyšel jsem tolikrát, že R. Kubičko je 'věrnej a levnej', že o tom nemám důvod pochybovat. Zvlášť když se tak i chová," reagoval odstoupivší předseda TOP 09 na výzvy, aby své výroky doložil. "Kudy chodí, tudy se AB chlubí, že si Vás koupil. Mám na to kupy svědků, tak proč se za to stydíte?" útočil na novináře. Poté tweety ze svého profilu smazal, Aktuálně.cz ale má jejich znění k dispozici.

Zdá se však, že jejich spor trvá již více než rok. Kalousek zpochybňoval Kubičkovu objektivitu v Událostech, komentářích loni v červnu, kdy tvrdil, že se vůči němu "zalyká osobní záští". Kubičko ale nemá pocit, že by ho nějak výrazně kritizoval, a ani jeho povolební vystoupení v České televizi z minulého října tomu nenasvědčuje.

"Nevím, proč to udělal. Předcházelo tomu mé vystoupení na ČT 24. Nebylo to ale nic cíleného na něj, byla to běžná kritika, kde jsem jen hodnotil, proč propadly některé strany ve volbách," dodal. Kalousek se k tomu, proč tweety napsal, vyjádřit nechtěl.