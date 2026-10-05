Kalousek má jasno: Pavel udělal s volbami chybu. Ví, jak ji může ještě napravit

Někdejší šéf státní kasy Miroslav Kalousek nešetřil tvrdou kritikou na prezidenta Petra Pavla. Podle něj je chyba, že hlava státu vynechá komunální volby ve prospěch soukromé zábavy. Bývalý ministr financí ale stále věří, že má Pavel prostor na nápravu. „Pokud k tomu nedojde, je to ‚přiznání chyby‘ pouze formální, ale skutečné priority jsou jasné,“ konstatoval Kalousek v diskusi na síti X.
Pražský hrad minulý týden oznámil, že Petr Pavel odjíždí na soukromou plánovanou cestu do zahraničí, a přiznal, že hlava státu díky tomu nestihne odvolit v komunálních volbách do zastupitelstva v Černoučku. Do práce se totiž vrátí až 19. října.
„Prezidenta chyba v plánování mrzí,“ uvedla jeho kancelář v prohlášení. Rozhodnutí vynechat hlasování do zastupitelstev obcí ale zklamalo i naštvalo nejednoho Pavlova voliče.
Někteří komentátoři ocenili, že Pražský hrad přiznal chybu s předstihem. Jiní podotýkají, že volby v obci s pár stovkami obyvatel nejsou v konečném důsledku tak zásadní.
Naproti tomu ale kritici Pavlovy dovolené upozorňují, že to byl sám prezident, kdo o komunálních volbách mluvil jako o těch nejdůležitějších, proto by měl jít ostatním příkladem.
„Pořád může chybu napravit“
Do diskuze se vložil také exministr Kalousek. „Chybu udělá každý, což o to. Když to ale jde, tak ji napraví. A tady to pořád jde. Je ještě čas dát přednost demokratickým volbám před soukromou kratochvílí. Pokud k tomu nedojde, je to ‚přiznání chyby‘ pouze formální, ale skutečné priority jsou jasné,“ napsal na síti X.
Někteří diskutéři totiž volají po tom, aby se prezident Pavel vrátil na otočku do České republiky a odvolil do zastupitelstva v Černoučku, kde se o hlasy ucházejí dvě kandidátky.
Soukromá cesta prezidenta Pavla minulý týden zavedla do Maroka na rallye. Český automobilový závodník Martin Prokop s ním sdílel společnou fotografii. „Kamarád z Dakaru Petr Pavel nás navštívil i na Rallye du Maroc. Děkujeme!“ napsal v pátek na sociálních sítích.
Samotná rallye trvá do soboty. Není ale jasné, zda Pavel bude na akci až do konce, zda se stavil jen na otočku, případně kdy Maroko opouští.
Hlasování je právo, ne povinnost
Posléze byl Kalousek konfrontován otázkou, zda by si jako občan dovolil vynechat hlasování. „Ano. Je to moje právo, ne povinnost. Jako politik bych měl ale apelovat na občany, aby své právo využili. Což se dělá dost blbě, když sám dám přednost soukromé zábavě,“ odpověděl bývalý politik.
Stejně tak někdejší člen vlády zareagoval na další, poněkud návodný dotaz, nakolik mohou volby v Černoučku ovlivnit celostátní působení současné „proruské“ vlády Andreje Babiše z hnutí ANO.
„Jeden hlas v Černoučku lze asi opravdu zanedbat. Nelze ale zanedbat hlas prezidenta republiky, který by měl vyzývat občany, ať jdou k volbám. Když sám volit nejde,“ konstatoval Kalousek.
Prezidentská kancelář zdůrazňuje, že ani během volna hlava státu úplně nezmizí z dosahu. „Po celou dobu zůstává ve spojení s Kanceláří prezidenta republiky pro případ řešení jakékoliv nastalé situace,“ uvedla.
Mohlo vám uniknout: Tady končí sranda! Který politik by uspěl ve Zrádcích? A zákulisí bromance Pavla a Macinky
ŽIVĚ Jeden z největších útoků: stovky ukrajinských dronů udeřily na Moskevskou oblast
Ukrajina během noci na úterý vyslala na moskevský region 650 dronů. Pokud se počet dronů potvrdí, bude to jeden z největších ukrajinských vzdušných úderů na moskevský region.
Trump si už prý volební spoty nebude platit z eráru, ale ze svého a z fondu republikánů
Americký prezident Donald Trump po kritice financování reklamních televizních spotů, ve kterých vystupuje a které dosud hradil z peněz daňových poplatníků, chce videa příště platit za svého a z peněz vybraných pro jeho hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou). Trump to oznámil v noci na úterý na své sociální síti Truth Social.
Denia se velmi emotivně vyjádřil o životě v Česku. Reagoval i na Schickův výrok
Po několika letech zmaru česká fotbalová reprezentace zase baví. Táhne, vzbuzuje pozitivní emoce. Sice nadále prohrává, ale něco podstatného se změnilo: bezradná hra s nákopy dopředu je pryč, k nepoznání je i atmosféra, která z týmu vyzařuje. Nečekaný obrat nese tvář španělského trenéra Santi Denii. Jako by on svou erudicí, nadhledem a odhodláním symbolizoval současný tým.
Pastrňákův Boston podruhé v sezoně prohrál, Faksa si připsal první bod sezony
Český brankář Daniel Vladař 32 zákroky neodvrátil prohru Philadelphie 1:4 na ledě Tampy Bay. Stejným výsledkem v pondělním programu NHL podlehl Boston Ottawě. Útočník Radek Faksa asistencí pomohl Dallasu k výhře 5:0 nad San Jose
„Na jedno“ se spisovatelem Rudišem. Pivo jako průvodce Evropou i tekutá magie
Jaroslav Rudiš se ve své nové knize Na jedno vydává po stopách piva, hospod a pivovarů napříč Evropou. Z pivních historek, hospodských přátelství i setkávání se světem mrtvých či nadpřirozených bytostí skládá svérázný obraz nápoje, který pro něj není jen součástí každodennosti, ale také prostředkem k přemýšlení o historii, kultuře a lidském životě.