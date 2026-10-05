Přeskočit na obsah
Benative
6. 10. Hanuš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Kalousek má jasno: Pavel udělal s volbami chybu. Ví, jak ji může ještě napravit

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Někdejší šéf státní kasy Miroslav Kalousek nešetřil tvrdou kritikou na prezidenta Petra Pavla. Podle něj je chyba, že hlava státu vynechá komunální volby ve prospěch soukromé zábavy. Bývalý ministr financí ale stále věří, že má Pavel prostor na nápravu. „Pokud k tomu nedojde, je to ‚přiznání chyby‘ pouze formální, ale skutečné priority jsou jasné,“ konstatoval Kalousek v diskusi na síti X.

Miroslav Kalousek
Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek zkritizoval rozhodnutí prezidenta Petra Pavla vynechat komunální volby.Foto: HN – Lukáš Bíba
Reklama

Pražský hrad minulý týden oznámil, že Petr Pavel odjíždí na soukromou plánovanou cestu do zahraničí, a přiznal, že hlava státu díky tomu nestihne odvolit v komunálních volbách do zastupitelstva v Černoučku. Do práce se totiž vrátí až 19. října.

„Prezidenta chyba v plánování mrzí,“ uvedla jeho kancelář v prohlášení. Rozhodnutí vynechat hlasování do zastupitelstev obcí ale zklamalo i naštvalo nejednoho Pavlova voliče.

Související

Někteří komentátoři ocenili, že Pražský hrad přiznal chybu s předstihem. Jiní podotýkají, že volby v obci s pár stovkami obyvatel nejsou v konečném důsledku tak zásadní.

Naproti tomu ale kritici Pavlovy dovolené upozorňují, že to byl sám prezident, kdo o komunálních volbách mluvil jako o těch nejdůležitějších, proto by měl jít ostatním příkladem.

Reklama
Reklama

„Pořád může chybu napravit“

Do diskuze se vložil také exministr Kalousek. „Chybu udělá každý, což o to. Když to ale jde, tak ji napraví. A tady to pořád jde. Je ještě čas dát přednost demokratickým volbám před soukromou kratochvílí. Pokud k tomu nedojde, je to ‚přiznání chyby‘ pouze formální, ale skutečné priority jsou jasné,“ napsal na síti X.

Někteří diskutéři totiž volají po tom, aby se prezident Pavel vrátil na otočku do České republiky a odvolil do zastupitelstva v Černoučku, kde se o hlasy ucházejí dvě kandidátky.

Soukromá cesta prezidenta Pavla minulý týden zavedla do Maroka na rallye. Český automobilový závodník Martin Prokop s ním sdílel společnou fotografii. „Kamarád z Dakaru Petr Pavel nás navštívil i na Rallye du Maroc. Děkujeme!“ napsal v pátek na sociálních sítích.

Samotná rallye trvá do soboty. Není ale jasné, zda Pavel bude na akci až do konce, zda se stavil jen na otočku, případně kdy Maroko opouští.

Reklama
Reklama

Hlasování je právo, ne povinnost

Posléze byl Kalousek konfrontován otázkou, zda by si jako občan dovolil vynechat hlasování. „Ano. Je to moje právo, ne povinnost. Jako politik bych měl ale apelovat na občany, aby své právo využili. Což se dělá dost blbě, když sám dám přednost soukromé zábavě,“ odpověděl bývalý politik.

Stejně tak někdejší člen vlády zareagoval na další, poněkud návodný dotaz, nakolik mohou volby v Černoučku ovlivnit celostátní působení současné „proruské“ vlády Andreje Babiše z hnutí ANO.

Související

„Jeden hlas v Černoučku lze asi opravdu zanedbat. Nelze ale zanedbat hlas prezidenta republiky, který by měl vyzývat občany, ať jdou k volbám. Když sám volit nejde,“ konstatoval Kalousek.

Prezidentská kancelář zdůrazňuje, že ani během volna hlava státu úplně nezmizí z dosahu. „Po celou dobu zůstává ve spojení s Kanceláří prezidenta republiky pro případ řešení jakékoliv nastalé situace,“ uvedla.

Reklama
Reklama

Mohlo vám uniknout: Tady končí sranda! Který politik by uspěl ve Zrádcích? A zákulisí bromance Pavla a Macinky

Další díl podcastu Tady končí sranda! je tu, a tentokrát s drobným zvratem. Matyáše Zrna dočasně zaskočil Daniel Kraus, který odhalí zákulisí cesty prezidenta Pavla a ministra Macinky do New Yorku. | Video: Aktuálně.cz
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Santi Denia, trenér
Santi Denia, trenér
Santi Denia, trenér

Denia se velmi emotivně vyjádřil o životě v Česku. Reagoval i na Schickův výrok

Po několika letech zmaru česká fotbalová reprezentace zase baví. Táhne, vzbuzuje pozitivní emoce. Sice nadále prohrává, ale něco podstatného se změnilo: bezradná hra s nákopy dopředu je pryč, k nepoznání je i atmosféra, která z týmu vyzařuje. Nečekaný obrat nese tvář španělského trenéra Santi Denii. Jako by on svou erudicí, nadhledem a odhodláním symbolizoval současný tým.

Reklama
Ve své knize Na jedno (Labyrint) spisovatel Jaroslav Rudiš putuje po Čechách i napříč Evropou a mluví s pěstiteli chmele, sládky, pivními znalci, hospodskými i lidmi, kteří mají prostě rádi dobré pivo.
Ve své knize Na jedno (Labyrint) spisovatel Jaroslav Rudiš putuje po Čechách i napříč Evropou a mluví s pěstiteli chmele, sládky, pivními znalci, hospodskými i lidmi, kteří mají prostě rádi dobré pivo.
Ve své knize Na jedno (Labyrint) spisovatel Jaroslav Rudiš putuje po Čechách i napříč Evropou a mluví s pěstiteli chmele, sládky, pivními znalci, hospodskými i lidmi, kteří mají prostě rádi dobré pivo.

„Na jedno“ se spisovatelem Rudišem. Pivo jako průvodce Evropou i tekutá magie

Jaroslav Rudiš se ve své nové knize Na jedno vydává po stopách piva, hospod a pivovarů napříč Evropou. Z pivních historek, hospodských přátelství i setkávání se světem mrtvých či nadpřirozených bytostí skládá svérázný obraz nápoje, který pro něj není jen součástí každodennosti, ale také prostředkem k přemýšlení o historii, kultuře a lidském životě.

Reklama
Reklama
Reklama