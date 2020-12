Nejlepší by byla koalice s ODS a KDU, Babišovi demokracie překáží, říká Kalousek

Pro TOP 09 neexistuje lepší varianta než jít do sněmovních voleb v roce 2021 v bloku s ODS a lidovci, řekl zakladatel strany Miroslav Kalousek. O projektu, kterého se osobně nezúčastní, podle svých slov usilovně přesvědčuje, jak v létě slíbil. Kalousek po dvaadvaceti letech v Poslanecké sněmovně příští rok skončí.

Jako povolební partnery si dovede představit koalici Pirátů a STAN. Zatímco pro příslušné voličské skupiny jsou podle něj oba bloky jasně ideově ohraničené, spojuje je úcta k demokratickým procesům.

"ANO je něco jiného, ANO je politická divize mocného oligarchy, kterému z principu demokracie překáží. Velké společnosti nemají trpělivost k demokracii," uvedl Kalousek.

Proti Pirátům se TOP 09 často vyhraňovala. "Můžu mít k Pirátům tisíce výhrad, ale nemohu jim upřít demokratické zásady. Z mého pohledu je to progresivní levice, která se ideově stále hledá. Často si ani sami nejsou úplně jistí, jaký by měl být jejich postoj k obraně země nebo členství v NATO a míře progresivity zdanění a přerozdělování. Tam se hledají. Ale co se týká úcty k demokratickým procesům a mechanismům, tam je nepodezírám. Tam si myslím, že mají jasno, není důvod je neoznačit za demokraty, stejně tak STAN. Logicky to jsou přirození partneři," řekl.

Tradiční strany s čitelným programem

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jsou jasně ideově zakotvené od středu doprava a čerpají svůj étos ze 17. listopadu 1989, uvedl. Jde podle něj o v nejlepším slova smyslu skutečně tradiční strany, které mají svůj program, který je čitelný, mají svá východiska, jsou schopné tak pracovat.

"Proto říkám: Vrátit politice smysl a zaujmout tím, co chceme prosadit do společenské reality, a ne tím, kdo se udělal lepší surikatou," uvedl s narážkou na vládní hnutí ANO Andreje Babiše, které podle něj dělá politiku jako ryze marketingový způsob.

Na dotaz, zda se formující se koalice s ODS a lidovci ještě před volbami nemůže rozpadnout, Kalousek uvedl, že toto riziko vždy existuje. "Já nicméně doufám, že ve všech těch třech stranách je dostatek dobré vůle a vědomí, o co v tuhle chvíli historicky jde, a to že převáží nad jakýmikoli zrnky písku v kolech, které se mohou vždycky objevit," konstatoval.

O projektu přesvědčuje u kávy, piva či po telefonu. "Hovořil jsem s celou řadou lidí, někteří tomu byli od začátku naklonění, tam jsme si spíš řekli, kdo s kým bude mluvit dál, abychom je přesvědčili. A pak jsem i mluvil s řadou lidí, kteří k tomu měli značné výhrady a které jsem dokázal přesvědčit i tím, že jsem řadu jejich výhrad akceptoval. Ale současně jsem jim vysvětloval, že neexistuje lepší varianta a svět není ideální," uvedl Kalousek.

S rozhodnutím, co dál, Kalousek nespěchá

Kalousek také pár dní před svými 60. narozeninami řekl, že se mu bude po odchodu ze Sněmovny příští rok po řadě věcí stýskat. Po jakých, to definitivně pozná, až ve Sněmovně nebude. Po mnoha věcech se mu naopak stýskat nebude, dokonce se těší na to, že jich bude zproštěn.

S rozhodnutím, co dál, nespěchá. "Mám několik nápadů a možností, ale nechci to uchvátat a v pravý čas se rozhodnu," uvedl. Že nebude kandidovat ve sněmovních volbách, oznámil v červenci.

"Jediné, co s jistotou mohu říct je, že nebudu kandidovat ve volbách 2021. To vím. Jestli někdy jindy někam jinam kandidovat nebudu, to opravdu nevím. Je možné, že ano, je možné, že ne, rozhodně nejsem v situaci, že bych si něco v tuhle chvíli připravoval, jenom to nevylučuji," uvedl. Dodal, že nepatří mezi plánovače, spíš přijímá, nebo nepřijímá výzvy, jak přicházejí.