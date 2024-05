Dvojnásobnému vrahovi Kajínkovi končí podmínka, na tahu je teď prezident Pavel

Dvojnásobnému vrahovi Jiřímu Kajínkovi už nehrozí, že v případě spáchání trestného činu půjde na zbytek života do vězení. Podmínka po obdržené milosti od někdejšího prezidenta Miloše Zemana mu uplyne tento čtvrtek. Že se Kajínek osvědčil, musí ještě potvrdit současný prezident Petr Pavel. Půjde však jen o formalitu.

V úterý 23. května 2017 krátce před druhou hodinou odpoledne vyšel Jiří Kajínek z věznice Rýnovice v Jablonci nad Nisou. Opustil ji díky milosti tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, který mu prominul zbytek doživotního trestu. Kajínek za dvojnásobnou vraždu a další delikty strávil ve vězení třiadvacet let.

Součástí pardonu byla podmínka, že se Kajínek sedm let nedopustí trestného činu. Kdyby se během ní něčím provinil, musel by si odpykat zbytek doživotního trestu. Tato hrozba nyní končí. Pokud by v budoucnu znovu spáchal zločin, čekala by ho běžná sazba podle trestního zákoníku.

Kajínkův příběh započatý Zemanovou milostí je však třeba formálně uzavřít. Už na tom pracuje Krajský soud v Plzni, jenž na Kajínkovo chování na svobodě dohlíží. Právě tato instance ho za dvojnásobnou nájemnou vraždu poslala na doživotí za mříže. Poslední se k věci vyjádří prezident Petr Pavel.

Příznivé hodnocení pro Kajínka

"Krajský soud v Plzni vypracuje zprávu o plnění podmínek milosti za poslední rok a zašle ji ministerstvu spravedlnosti," sdělila Aktuálně.cz mluvčí soudu Jana Rubášová. Obdobně postupoval soud od chvíle, kdy se Kajínek dostal na svobodu. Každý půlrok posílal zprávu také prezidentské kanceláři. Tentokrát však půjde o zprávu poslední, odpovídá za ni soudce Tomáš Bouček.

Soud vychází z rejstříku trestů, centrální evidence stíhaných osob i místního úřadu v Kajínkově bydlišti v Brně. Hodnocení bude příznivé. Porušením podmínek milosti se rozumí pravomocné odsouzení za trestný čin. Nic takového se u Kajínka nestalo. Dostal jen pokutu dva tisíce korun za přestupek, loni v červnu způsobil dopravní nehodu. V předchozích letech obdržel dvě pokuty za rychlou jízdu.

Mluvčí plzeňského soudu zdůraznila, že splnění nároků Zemanova pardonu hodnotí prezidentská kancelář. Pavel tak učiní na základě zmíněné zprávy od krajského soudu. Ale jak Aktuálně.cz sdělil prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga, bude to jen formalita. Prakticky je rozhodnuto.

"Pro splnění či porušení podmínky je rozhodná pouze skutečnost, zda se odsouzený ve lhůtě dopustil trestného činu, za který byl pravomocně odsouzen," uvedl. Prezident Pavel tak jen vydá úřední sdělení o splnění podmínek milosti. "Pro vydání sdělení není ze zákona stanovena žádná lhůta," podotkl mluvčí.

O obnovu procesu nepožádal

Ani ne dva měsíce po propuštění navštívil Kajínek plzeňský krajský soud, kde tři hodiny studoval spis ke své kauze. Přiživil tím spekulace, že se bude snažit o obnovu svého procesu. Kajínek tvrdí, že v případě dvojnásobné vraždy je nevinný. "Obnova procesu je pro mě velká priorita," řekl tehdy recidivista.

Dodnes však krajský soud nepožádal, aby kauzu znovu otevřel. V prosinci 2018 veřejně nabídl milion korun tomu, kdo přinese důkaz, jenž by mohl použít k žádosti o nový proces. Zjevně se tak dosud nestalo. Podnět k možné obnově hlavního líčení však může stále podat, žádná lhůta takovou snahu neomezuje.

Soud s Jiřím Kajínkem Soud s Jiřím Kajínkem a dalšími čtyřmi obžalovanými zapletenými do kauzy vraždy podnikatele Štefana Jandy, Juliána Pokoše a pokusu o vraždu Vojtěcha Pokoše začal 29. září 1995. Proces trval téměř tři roky , proběhlo 46 líčení a vyslechnuto bylo přes sto svědků. Senát v čele se soudcem Pravoslavem Polákem 23. června 1998 uznal Kajínka vinným .

zapletenými do kauzy vraždy podnikatele Štefana Jandy, Juliána Pokoše a pokusu o vraždu Vojtěcha Pokoše začal 29. září 1995. , proběhlo 46 líčení a vyslechnuto bylo přes sto svědků. . Za dvojnásobnou vraždu a jeden pokus o ni, padělání veřejné listiny , dvojici maření výkonu úředního rozhodnutí a nedovolené ozbrojování dostal doživotní trest .

a jeden pokus o ni, , dvojici maření výkonu úředního rozhodnutí a . Kajínka si za sto tisíc objednal podnikatel Antonín Vlasák, kterého Janda s Pokošovými vydíral. Vlasák jen chtěl, aby Kajínek trojici zastrašil. Vraždy byly Kajínkovou volbou. Vlasák za návod k vydírání a nedovolené ozbrojování dostal 16 měsíců nepodmíněně.

Jiří Kajínek v květnu 1993 v borských serpentinách v Plzni zavraždil podnikatele Štefana Jandu a jeho osobního strážce Juliána Pokoše, bratr Pokoše Vojtěch utrpěl po střelbě těžká zranění. U soudu pak vypovídal coby korunní svědek. Kajínek pálil na objednávku jiného podnikatele, jehož Janda vydíral.

Přestože roky trvá na své nevině, žádný důkaz pro to nehovoří. Rozsudek plzeňského soudce Pravoslava Poláka, který dodnes na instanci působí, opakovaně obstál při přezkumech na Nejvyšším i Ústavním soudu. Kajínek roku 2010 marně žádal o obnovu procesu. Bez výsledku se také obracel na Nejvyšší státní zastupitelství.

"Svého druhu lidový hrdina"

Po propuštění se stal celebritou. Na komerční televizi uvedl paradokumentární pořad Já, Kajínek, kde popsal kauzu ze svého pohledu. Prodávaly se bonbony s názvem Kajínky, vydavatelstvo Naše vojsko vytisklo jeho podobiznu na hrníčky a další upomínkové předměty. Psal o něm bulvární tisk. Kriminálník také pořádal besedy s veřejností, na které vybíral vstupné za stovky korun.

"Umí na sebe upozornit, dokáže pracovat s médii a jeho rétorika je lidem srozumitelná. Lidem se to líbí jako příběh na pomezí mýtu, bajky a mírně rezonující nejistoty, jestli policie vždy koná správně. U Kajínka se tohle všechno potkává dohromady, stává se z něj svého druhu lidový hrdina," řekl už dříve ke Kajínkově atraktivitě psychopatolog Andrej Drbohlav.

Miloš Zeman rozhodl o milosti pro Kajínka krátce předtím, než v srpnu 2017 začala kampaň do voleb, v nichž obhajoval mandát. Kajínka před propuštěním navštívila Zemanova žena Ivana. "Kdybychom byli ve vyspělejších demokraciích, málokterý kandidát na tak významnou pozici by riskoval podezření, že se takovou akcí podbízí davu," uvedl sociolog médií Jaromír Volek.