Volit s občankou byl super průšvih. Kvůli dalším volbám se spustí velký test

Ministerstvo vnitra zátěžově otestuje aplikaci eDoklady. A poprvé do toho zapojí širokou veřejnost. Čtvrteční test má sloužit mimo jiné k tomu, aby resort věděl, zda je služba elektronických dokladů připravená na říjnové komunální a senátní volby a neopakovaly se výpadky z loňského roku.
Loňské sněmovní volby byly první, kdy se dalo u komisí prokazovat elektronickými doklady. Jenže aplikace eDokladů hlásila výpadky, některým lidem nefungovala a kvůli velkému náporu se jimi nešlo identifikovat ve volební místnosti.
Aby se podobný kolaps neopakoval i letos na podzim, připravil resort vnitra ve spolupráci s Digitální a informační agenturou (DIA) několik testů. Dvě kola už proběhla, to třetí ale bude pro stát klíčové. Do něj se totiž má zapojit i široká veřejnost.
Jak resort zdůrazňuje, testování je dobrovolné. Test proběhne ve čtvrtek 13. srpna a zapojit se do něj může každý, kdo aplikaci využívá. Jediné, co musí udělat, je, že ve čtvrtek ve 13:00 otevře aplikaci, přihlásí se a vyčká na automatickou aktualizaci eDokladu. Celý test má zabrat jen pár vteřin.
„Je to vůbec poprvé, co stát tímto způsobem testuje svoji digitální službu. Zkušenost z loňských voleb nám ukazuje, že mimořádná souběžná zátěž je něco, co v této aplikaci činilo v minulosti problémy. Proto potřebujeme vědět, že systém obstojí nejenom v běžném provozu, ale i ve chvíli špiček,“ oznámil v úterý náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka.
Nejen podzimní volby
V současnosti aplikaci eDoklady používá asi 1,05 milionu lidí a další přibývají, říká šéf DIA Bohdan Urban. Do letošních voleb by jich podle jeho odhadu měly přibýt další desítky tisíc.
„U komunálních voleb standardně chodí méně voličů, nicméně narostl počet uživatelů eDokladů. A tento počet se zhruba vyrovnává,“ uvedl Urban. S tím, že očekává zátěž na úrovni 40 tisíc a více uživatelů. Právě tolik lidí by potřebovaly DIA a resort vnitra, aby se zapojilo do čtvrtečního testu.
Pokud by testování odhalilo slabá místa, mají podle Urbana úřady na úpravu zhruba čtyři týdny. Katastrofický scénář, že by se nepodařilo chyby opravit a aplikace by byla u voleb nefunkční, nechtěli zástupci předjímat.
„To je právě důvod, proč jsme se rozhodli pro rozsáhlý veřejný test, který by nám měl dát reálný obraz o tom, v jakém stavu je aplikace a infrastruktura. Podle výsledku testu zvolíme ten nejvhodnější postup, aby podzimní volby proběhly s co nejmenšími problémy,“ uvedl náměstek Klučka.
Místopředseda Rady vlády pro informační společnost Adam Paclt připomněl, že v lednu 2028 budou prezidentské volby, u kterých předpokládá ještě větší zátěž na aplikaci. „Prezidentské volby budou dle našeho názoru ještě větší zkouškou,“ dodal Paclt.
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