K Vánocům dostaneš kozy, slibuje Třeštík manželce v reklamě. Sexistické, zní kritika

Vlna kritiky se snesla na humanitární organizaci Člověk v tísni poté, co zveřejnila krátké reklamní video. V něm fotograf Tomáš Třeštík slibuje své manželce Radce k Vánocům kozy. Jednalo se o reklamu na projekt Skutečný dárek, kdy lidé mohou koupit kozu nebo kuřata lidem v Africe a pomoci jim tak s obživou. Někteří však poukazují na nevhodný sexistický podtext reklamy.

"Zníte jako sexistická prasátečka. Tohle se vám opravdu nepovedlo," zní jedna z výtek na internetu. "Bylo to děsně ftipný, ale tak před třiceti lety a v hospodě Na růžku 4. cenové skupiny. Dneska je to jen trapný, šéfíku. A kontraproduktivní. Kdo teď koupí kozy?!" přidal se ke kritice Jan Neubauer.

Organizace tak po třech hodinách video smazala a přišla s omluvou. "Omlouváme se všem, které naše vánoční kozy pro manželku pobouřily. Slibujeme, že nadále budeme dávat kozy do spojitosti pouze s Afrikou," napsala organizace na svůj twitterový profil a s nadsázkou doplnila, že "obsah webu skutecnydarek.cz je stále mládeži přístupný".

"Asi se s vtipem o kozách v souvislosti se Skutečnými dárky setkáváme už 10 let tak často, že jsme už otupěli. Byl to přešlap, mrzí nás to," kaje se organizace.

Reklamu o kozách si vymysleli manželé Třeštíkovi sami. "Je naše chyba, že jsme to nechali jít ven," doplnila pro Aktuálně.cz mediální koordinátorka Člověka v tísni Adriana Černá. Podle ní se organizace v souvislosti s reklamou ale setkala nejen s kritickými, ale i pozitivními reakcemi.

Nezníte nabubřele, zníte jako sexistická prasátečka. Tohle se vám opravdu nepovedlo, doporučuju se jít obkreslit. #brankybodykokoti — ranní ptáče (@ranniptace) December 10, 2018

"Pár lidí se ozvalo, že je to sexistické, tak jsme si řekli, no vlastně je, tak jsme to stáhli. Poté se pár lidí ohradilo ve smyslu, že jsme to tam měli nechat a neměli jsme to stahovat. Že jim to přišlo v pohodě," uvedla Černá.

Jestli se video vrátí na internet a lidé si ho budou moci znovu prohlédnout, zatím jasné není. "Ještě o tom diskutujeme. V tuhle chvíli si myslím, že to vracet nebudeme. Ale manželé Třeštíkovi to mohou šířit svými kanály. Radce a Tomáši Třeštíkovi to určitě zakazovat nebudeme," dodala Černá.