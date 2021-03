K tragédii chyběly centimetry, policie hledá svědky vybržďování sanitky na dálnici D1

Policie pátrá po svědcích nebezpečného chování řidiče, který 5. března záměrně agresivním řízením ohrozil na dálnici D1 několik motoristů. Řidič stříbrné oktávie v plné rychlosti dojel vězeňský speciál, převážející nemocného vězně a nekompromisně si vyžadoval uvolnění cesty. Sanitku několik kilometrů sledoval a poté ji prudce vybrzdil tak, že k tragickému střetu chybělo pouze několik centimetrů.

O události informovala policie na svém portálu. Eskorta vězeňské služby pirátovi z taktického hlediska cestu uvolnit nemohla. Řidič však vězeňské auto pronásledoval v těsném závěsu několik kilometrů. Poté, co mu došla trpělivost začal sanitku nebezpečně podjíždět zprava zrovna ve chvíli, kdy v tomto pruhu jelo pomalu nákladní vozidlo.



Riskantní myškou se šoférovi podařilo před vězeňský automobil dostat a poté těsně před ním dupl prudce na brzdu. Tragickému střetu zabránila blesková reakce řidiče vězeňské sanitky. Na dálnici nakonec oba vozy, vzdáleny od sebe jen několik desítek centimetrů, dokonce téměř zastavily. Řidič během tohoto nebezpečného manévru stihl pracovníkům vězeňské služby ještě ukázat vztyčený prostředníček.

Hazard na dálnici D1 se odehrál dne 5. března kolem 9:20 hodin poblíž 224. kilometru ve směru na Brno. Přestože již dálniční policisté znají majitele vozidla, žádají veřejnost o pomoc. "Hledáme řidiče, kteří kolem místa projížděli a kteří by například mohli mít záznamy z palubních kamer či nebezpečný manévr pouze viděli. Všechny svědky žádáme, aby neprodleně volali na tísňovou linku 158," uvedl tiskový mluvčí policie Petr Vala.

Nebezpečné jednání je zatím prošetřováno pro podezření ze spáchání dvou trestných činů ve stádiu pokusu, a to ublížení na zdraví a poškození cizí věci. "Pachateli by v případě prokázání hrozilo odnětí svobody až na několik let," dodal Vala.

Agresivita na silnicích je podle policie stále všudypřítomná. Mezi nejčastější projevy především patří nedodržování bezpečné vzdálenosti, vysoká rychlost, nebezpečné předjíždění či dokonce právě i vybržďování. Tím se neúměrně zvyšuje riziko vzniku vážné dopravní nehody. Policie varuje, aby na podobné jednání řidiči nereagovali, obrňeli se trpělivostí a raději kontaktovali policii. Při následném vyšetřování pak mohou klíčovou roli sehrát i záznamy z palubních kamer umístěných za čelním sklem.