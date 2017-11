před 1 hodinou

Pražská policie obvinila mladistvého muže z pokusu o vraždu v Horních Měcholupech. Mladík se k pondělnímu pobodání osmnáctileté ženy přiznal a policie podala podnět na jeho vzetí do vazby. V tiskové zprávě to ve středu uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Policie muže zadržela v noci z pondělí na úterý. Vzhledem k věku obviněného nebude policie k případu poskytovat další informace. Žena byla napadena v Dýšinské ulici, s několika bodnými zraněními zůstala ležet na zemi. Policie hlášení dostala kolem 22:00, zraněnou ženu předala do péče záchranné služby. Podle mluvčí pražské záchranné služby Jany Poštové žena utrpěla mnohočetná bodnořezná poranění.

