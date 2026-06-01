Koalice se dohodla na postupu proti blokování Sněmovny, uvedl Okamura

Zástupci koaliční ANO, SPD a Motoristů se dohodli na možnostech, jak ve Sněmovně bránit blokováním schůzí ze strany opozice. Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po jednání ve Strakově akademie řekl novinářům, že využije možností stávajícího jednacího řádu, novelu jednacích pravidel projednanou v druhém čtení už rozšiřovat nechce.
Představit připravované kroky odmítl stejně jako poslanec Motoristů Filip Turek.
SPD podle očekávání nezískalo podporu pro rozšíření okruhu příjemců vyšší rodičovské od ledna 2027 o rodiče dětí narozených před tímto datem. Zvýšení příspěvku z 350 tisíc korun na 400 tisíc bude Sněmovna projednávat v úterý, Okamura plánuje koaliční partnery o rozšíření skupiny příjemců poměrně zvýšeného rodičovského příspěvku přesvědčovat ještě během schvalovacího procesu.
V minulém volebním období vyvolávaly diskuse o neefektivním fungování Sněmovny obstrukce tehdy opozičních ANO a SPD, časté mimořádné schůze i jednání do pozdního večera, nebo dokonce přes noc. K úpravám jednacího řádu tehdy vznikla komise, k dohodě nedospěla. Večerní jednání nejsou výjimečná ani v nynějším volebním období.
"Musíme hledat cestu, která by byla schůdná pro koalici a konformní s ústavou," uvedl před jednáním šéf sněmovního klubu Motoristů Boris Šťastný. Opozice podle něj má mít možnost projevit názor, ale nyní obstruuje od rána až do večera. "Máme půl roku za sebou a neprojednal se žádný důležitý zákon," řekl.
Nynější změnu jednacího řádu projednávali poslanci minulý týden v druhém čtení. Předloha zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí Sněmovny a dává plénu širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání návrhů. Omezení by se mohlo nově vztahovat i na poslance s právem přednostního vystoupení.
Širší poslanecká skupina vedená Radkem Vondráčkem (ANO) chce také zachovat nynější podobu vystoupení prostřednictvím krátkých poznámek s upřesněním, že se musí týkat projednávané věci. Poznámky mohou trvat nejvýše dvě minuty a mají přednost před běžnými projevy.
Mohlo by vás také zajímat: Politická šikana: Vládní čistky možná mají logiku. A nejde jen o údajný komplot neziskovek
ŽIVĚ Írán zastavuje dialog a výměnu zpráv s USA, píše Tasním. Trump o tom údajně nebyl informován
Íránský vyjednávací tým zastavuje dialog a předávání zpráv se Spojenými státy pomocí prostředníků, důvodem je izraelské porušování příměří v Libanonu, uvedla v pondělí agentura Tasním. Zdroj této informace ale nesdělila. Příměří v Libanonu bylo jednou z íránských podmínek při vyjednávání klidu zbraní a Izrael toto příměří porušuje „na všech frontách“, včetně Libanonu, ale i Pásma Gazy, dodala.
ŽIVĚ Ukrajina hlásí desítky zraněných po ruských útocích
Nejméně osm lidí, včetně tří dětí, utrpělo zranění při útocích ruských dronů v Černihivské oblasti, informovali ukrajinští záchranáři. Dalších šest zraněných si podle záchranářů vyžádal nálet ruských dronů na Oděsu. Devět lidí bylo zraněno při ruských útocích na Charkov a okolí, oznámily úřady. Tři lidi zranila ruská děla při ostřelování Chersonu.
Bouře v hokeji kvůli návratu „válečných zemí“. Lotyši mají zákaz hrát, reagují i Češi
Mezinárodní hokejová federace IIHF v minulém týdnu oznámila, že na některých úrovních začne do svých soutěží vracet kvůli válce odstavené Bělorusko. Zároveň naznačila, jak je to s Rusy. Její kroky vyvolaly v hokejovém světě vlnu ohlasů, reagoval i prezident českého svazu Alois Hadamczik.
„Hodit těhotnou na zem, kde to jsme?“ Video policejního zásahu spustilo peklo
Na sociálních sítích se virálně šíří video, kde nizozemská policie strhne na zem těhotnou ženu při zásahu v azylovém centru v Zeistu. Následně ji za vlasy táhne pryč a pacifikuje jejího manžela. Video vzbudilo vlnu kritiky i mezinárodních reakcí.
Ten rozdíl je propastný. A reprezentace? Koubek věděl, koho vyřadí
„Už několikrát jsem přiznal, že nejsem příznivcem nadstavby a už vůbec ne baráže. Ponechal bych klasický systém, kdy dva nejhorší týmy přímo sestoupí a dva nejlepší ze druhé ligy je v nejvyšší soutěži nahradí,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.