K hlasování ve volbách v zahraničí se zapsalo výrazně míň lidí, než se čekalo

Celkové číslo zahrnuje jak voliče zamýšlející využít nově zavedené korespondenční hlasování, tak krajany, kteří plánují jako v minulosti volit na zastupitelských úřadech.
Počet zaregistrovaných je výrazně menší než odhad, se kterým pracovalo ministerstvo zahraničí, i než čísla uváděná při schvalování korespondenční volby. Lipavský nicméně řekl, že sám si žádné cíle nedával.
"Vidíme v porovnání třeba vůči Slovensku, kde už to (korespondenční volba) funguje 20 let a není to nijak zásadně zpochybňováno, tak že tam ta čísla rostla postupně s každými volbami," řekl ministr.
Zápisy na voličské seznamy na jednotlivých zastupitelských úřadech skončily minulou neděli, v pondělí Černínský palác informoval, že eviduje 24 206 voličů. V pátek pak úřad sdělil, že na poslední chvíli se k dosavadnímu počtu přihlásily datovými schránkami další nízké tisíce zájemců. Do seznamů se museli nechat zapsat všichni, kdo chtějí hlasovat, a to jak fyzicky na zastupitelských úřadech, tak poštou.
Přibližné počty těch, kteří chtějí využít první možnosti hlasovat z ciziny korespondenčně, bude moci podle pátečního vyjádření ministerstvo oznámit příští týden. Ani toto číslo nebude ještě konečné, protože osobně budou moci zájemci podat žádost o korespondenční hlasování až do 1. října.
"Očekávání se nenaplnilo," řekl Vondráček z ANO
"Tato koalice to (korespondenční volbu) prosazovala opravdu s vidinou, že si pomůže k hlasům. To se nenaplnilo," řekl na CNN Prima News místopředseda opozičního hnutí ANO Radek Vondráček. Lipavský to odmítl. Vondráček dále řekl, že systém hlasování poštou je zbytečně složitý a ANO prosazovalo odložení jeho zavedení do doby, než se zjednoduší. Právě komplikovanost je podle něj i důvodem, proč se nepřihlásilo více lidí.
Kromě hlasování poštou budou moci Češi v zahraničí volit také standardně na 108 zastupitelských úřadech nebo v kterékoli volební místnosti v Česku, pokud si vyžádají voličský průkaz. S ním budou moci naopak hlasovat na ambasádách Češi, kteří budou v cizině pobývat krátkodobě například kvůli rekreaci nebo stáži.
Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí vybírat poslance na stovce zastupitelských úřadů zhruba 18 800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13.200 z nich. V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28 700 Čechů, využilo toho 23 000 z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 tisíc až 600 tisíc českých občanů.