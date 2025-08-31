Domácí

K hlasování ve volbách v zahraničí se zapsalo výrazně míň lidí, než se čekalo

Aktualizováno před 52 minutami
K hlasování v říjnových sněmovních volbách ze zahraničí se na zastupitelských úřadech či elektronicky přihlásilo zhruba 27 500 voličů. V nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.).
Celkové číslo zahrnuje jak voliče zamýšlející využít nově zavedené korespondenční hlasování, tak krajany, kteří plánují jako v minulosti volit na zastupitelských úřadech.

Počet zaregistrovaných je výrazně menší než odhad, se kterým pracovalo ministerstvo zahraničí, i než čísla uváděná při schvalování korespondenční volby. Lipavský nicméně řekl, že sám si žádné cíle nedával.

"Vidíme v porovnání třeba vůči Slovensku, kde už to (korespondenční volba) funguje 20 let a není to nijak zásadně zpochybňováno, tak že tam ta čísla rostla postupně s každými volbami," řekl ministr.

Zápisy na voličské seznamy na jednotlivých zastupitelských úřadech skončily minulou neděli, v pondělí Černínský palác informoval, že eviduje 24 206 voličů. V pátek pak úřad sdělil, že na poslední chvíli se k dosavadnímu počtu přihlásily datovými schránkami další nízké tisíce zájemců. Do seznamů se museli nechat zapsat všichni, kdo chtějí hlasovat, a to jak fyzicky na zastupitelských úřadech, tak poštou.

Přibližné počty těch, kteří chtějí využít první možnosti hlasovat z ciziny korespondenčně, bude moci podle pátečního vyjádření ministerstvo oznámit příští týden. Ani toto číslo nebude ještě konečné, protože osobně budou moci zájemci podat žádost o korespondenční hlasování až do 1. října.

"Očekávání se nenaplnilo," řekl Vondráček z ANO

"Tato koalice to (korespondenční volbu) prosazovala opravdu s vidinou, že si pomůže k hlasům. To se nenaplnilo," řekl na CNN Prima News místopředseda opozičního hnutí ANO Radek Vondráček. Lipavský to odmítl. Vondráček dále řekl, že systém hlasování poštou je zbytečně složitý a ANO prosazovalo odložení jeho zavedení do doby, než se zjednoduší. Právě komplikovanost je podle něj i důvodem, proč se nepřihlásilo více lidí.

Kromě hlasování poštou budou moci Češi v zahraničí volit také standardně na 108 zastupitelských úřadech nebo v kterékoli volební místnosti v Česku, pokud si vyžádají voličský průkaz. S ním budou moci naopak hlasovat na ambasádách Češi, kteří budou v cizině pobývat krátkodobě například kvůli rekreaci nebo stáži.

Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí vybírat poslance na stovce zastupitelských úřadů zhruba 18 800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13.200 z nich. V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28 700 Čechů, využilo toho 23 000 z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 tisíc až 600 tisíc českých občanů.

 
