K doktorovi pro recept, do lékárny a zpět k lékaři. Od února bude očkování složitější

Praha - Lidé, kteří se rozhodnou pro nepovinné očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence a dalším nemocem, čekají od příštího roku komplikace. Zatímco někteří z nich pořídí vakcínu přímo v ordinaci lékaře, jiní budou muset nejprve pro recept k lékaři, pak pro vakcínu do lékárny a nakonec zpět do ordinace.

Od února příštího roku totiž vstupuje v platnost nová evropská protipadělková směrnice, která změní způsob vydávání vakcín. Zatímco dnes dodávají distributoři vakcíny přímo do ordinací, nově by směli mít lékaři ve svých chladničkách jen vakcíny, které hradí pojišťovny - tedy jen ty povinné. Nepovinné, které si člověk platí sám, by nově vydávaly pacientům jen lékárny.

Lékaři se změny obávají. "Je to veliká komplikace, která bude ztěžovat život lékařům i pacientům," říká dětská lékařka Hana Cabrnochová. Poukazuje na to, že stejnou vakcínu si někteří pacienti hradí sami, jiným ji platí pojišťovna. "Například vakcína proti meningokokům, kterou rizikovým pacientům hradí plně pojišťovny. Lékař bude muset mít stále v hlavě, v jakém režimu vakcína je a od koho si ji objednává," dodává Cabrnochová.

Upozorňuje také na to, že změna dopadne na pacienty. "Pokud bude muset pacient podstupovat kvůli nepovinnému očkování složité kolečko od lékaře přes lékárnu, obáváme se, že se zájem pacientů o nepovinné očkování sníží. Což je opravdu tristní. Horujeme pro to, aby se snížil výskyt klíšťové encefalitidy u nás a zároveň takto zkomplikujeme přístup k vakcíně proti této nemoci," doplňuje Cabrnochová.

Komplikace pro lidi z vesnic

Novinky se obávají také praktičtí lékaři pro dospělé. Podle nich přinese změna do ordinací zmatek. "Vakcínu proti chřipce hradí seniorům nad 65 let plně pojišťovna. Takže zatímco 66letý pán dostane vakcínu proti chřipce v ordinaci lékaře, jeho o dva roky mladší manželka pro ni bude muset do lékárny, protože nebude hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Zvláštní a nelogické," komentuje chystanou novinku předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Lékaři upozorňují také na to, že nový systém celkové náklady na distribuci vakcín prodraží. "Lékárníci si budou k distribuci vakcín připočítávat marži," říká Šonka.

Varuje také před tím, že změny dopadnou především na pacienty z menších obcí, kde jsou vzdálenosti mezi lékárnou a lékařem často několik kilometrů.

Naopak lékárníci tuto změnu vítají. Pacienti podle nich nově získají možnost sami si rozhodnout, kde vakcínu pořídit a za kolik. "Dnešní distribuce vakcín do ordinace lékaře omezuje svobodnou volbu pacienta na výběr a vyzvednutí vakcíny v kterékoli lékárně," tvrdí prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba. V ostatních zemích EU je prý nový systém přijímán bez problémů a bez výhrad.

Podle ministerstva zdravotnictví Česko chystanou legislativu přijmout musí. "Jde o evropskou legislativu, kterou se musí řídit všechny členské státy EU. Přijetí pozměňovacího návrhu by tak bylo v rozporu s právem EU a ČR by hrozily sankce," říká tisková mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Lékaři ale poukazují na to, že některé evropské země si vyjednaly různé výjimky. "I my jsme si mohli v určitém období tuto výjimku zajistit, ale české úřady bohužel zaspaly," tvrdí Šonka. Podle něj navíc Česká republika není mezi zeměmi, kde by se vyskytovaly padělky léčiv.

Praktičtí lékaři teď vyzývají ministerstvo k dalšímu jednání. To je přesvědčeno, že už pro lékaře v této věci podniklo maximum. "Ministerstvo zdravotnictví navrhlo maximum sortimentu, který je dnes dodáván distributorem do ordinací lékařů, ponechat ve stávajícím režimu," říká tisková mluvčí s tím, že do lékáren od února přejde stejně jen zlomek z celkového sortimentu vakcín.

