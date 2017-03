Jurečka nechce být ve vládě, která by schválila další vlny EET. Přijmout je má až budoucí kabinet

před 48 minutami

Místopředseda lidovců a ministr zemědělství Marian Jurečka nechce být ve vládě, která by schválila zavedení elektronické evidence tržeb pro další profese. Řekl to v neděli v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Jurečka uvedl, že třetí a čtvrtá vlna EET je záměrně naplánovaná tak, aby o ní musela rozhodnout až příští vláda. On sám by prý v takovém kabinetu nebyl. "Třetí a čtvrtou vlnu my odmítáme a budeme po volbách prosazovat, aby nikdy nenastala," prohlásil Jurečka. Na otázku moderátora, zda by on sám byl ve vládě, která by plánované rozšíření EET dotáhla do konce, odpověděl: "Já si troufnu říct, že nebyl".

autor: ČTK