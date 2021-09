Jurečka výrokem o manželství odradil část voličů Spolu. Někteří přecházejí k Pirátům

Výrok předsedy lidovců Mariana Jurečky o stejnopohlavním manželství vyvolal rozporuplné reakce uvnitř koalice i mezi voliči koalice Spolu. Podle politologů to byl záměr, jak si získat konzervativnější voliče. Jurečkovo vyjádření však hodnotí jako nešťastné, stejně jako jeho koaliční partneři. A podobně to vidí i někteří voliči, které Aktuálně.cz oslovilo.

Když na sklonku minulého týdne předseda KDU-ČSL a jeden ze tří lídrů koalice Spolu Marian Jurečka v podcastu Deníku N připustil, že jednání o budoucí vládě může ztroskotat na tématu manželství pro stejnopohlavní páry, spustil vlnu reakcí. Prohlásil, že pokud budou lidovci v rámci koalice Spolu po volbách jednat o vládě s Piráty a starosty, budou požadovat záruky, že taková vláda neschválí manželství pro stejnopohlavní páry. A pokud by kabinet něco takového schválil, vládní koalice by skončila.

Během víkendu však Jurečka začal svoji vyhraněnou pozici zmírňovat. Uvedl, že se mu nepodařilo svůj postoj správně vysvětlit a že v rámci koalice Spolu bude mít každý poslanec právo hlasovat o manželství pro všechny podle svého uvážení. V původním rozhovoru přitom tvrdil, že by pro lidovce bylo nepřijatelné i to, aby jednotliví poslanci vládních stran hlasovali volně.

Co řekli lídři koalice Spolu o stejnopohlavních sňatcích Marian Jurečka, KDU-ČSL: „Já si neumím představit, že by KDU-ČSL byla ve vládě a vládní koaliční většina něco takového prohlasovala. V ten okamžik by vládní koalice skončila.“ Petr Fiala, ODS: „V etických záležitostech jsem vždy respektoval volné hlasování každého ze zákonodárců. Nic na tomto svém přesvědčení nemíním měnit ani do budoucna.“ Markéta Pekarová Adamová, TOP 09: „Respektuji názory druhých a Mariana Jurečky si osobně velmi vážím, ale v hlasování o manželství pro všechny máme a budeme mít volné hlasování a já vždy budu zastánkyně toho, že všichni mají mít rovná práva.“

Rakušan: Podmínka lidovců je nepředstavitelná

Vzápětí po zveřejnění rozhovoru reagoval na Jurečkova slova předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan, který je naopak viditelným podporovatelem manželství pro stejnopohlavní páry a v roce 2018 spolupředložil novelu, která je měla uzákonit. Rakušan napsal, aby kolegové ze Spolu nezahazovali budoucnost.

V odpovědi pro Aktuálně.cz byl vůči Jurečkovým slovům ještě ostřejší. "Přijde mi neuvěřitelné, že se politik z koalice Spolu ve chvíli, kdy máme veřejnosti ukázat, že jsme společně připraveni vládu chaosu nahradit racionální politikou, zabarikáduje v ultrakonzervativní pozici. A tenhle postoj dává jako podmínku pro vznik vlády," říká.

Piráti a starostové navíc slibují zrovnoprávnění stejnopohlavních párů i jejich dětí ve svém programu a Vít Rakušan říká, že si neumí představit, že by koalice ze své pozice ustoupila. "Je pro mě nepředstavitelné, že by Piráti a STAN na podmínku KDU-ČSL kdykoliv přistoupili," upozorňuje.

Předsedové ostatních dvou koaličních stran, šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a šéf ODS Petr Fiala, s reakcí na Jurečkova slova počkali až do druhého dne. Snažili se jeho výrok mírnit ubezpečováním, že kandidáti koalice mohou v otázkách manželství pro všechny hlasovat volně.

Adamová však Aktuálně.cz sdělila, že vyjádření svého koaličního partnera považuje za nešťastné. "Nedokážu si představit, že by náš společný cíl, tedy změnit poměry v zemi, výrazně ohrozil jeden nešťastný výrok. Daleko důležitější je to, co nás spojuje."

"Jurečka musel vědět, že odpaluje bombu"

Právě předsedkyně TOP 09 manželství stejnopohlavních párů podporuje, na rozdíl od Petra Fialy a Mariana Jurečky. Právě nesoulad hodnotově liberálnější TOP 09 s konzervativnějšími občanskými demokraty a lidovci může podle politologů způsobit problémy v možné povolební spolupráci. Na rozdíl od představitelů Spolu, kteří se snaží spor o tématu zlehčovat, považují politologové Jurečkovo vyjádření za riskantní a podstatné.

"Pokud se do nitra koalice vnesou hodnotové otázky, zejména tedy genderové, roztrhne ji to. Formálně sice už volby 'dojede' tak, jak je, ale s velkou dírou v boku," míní politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jurečka podle něj svůj výrok pronesl záměrně. "On přece musel vědět, že tím odpaluje bombu. Proto to podle všeho byl záměr. Důvod mohl mít dvojí: apel na lidovecké voliče, aby neváhali koalici Spolu volit. A za druhé, příprava půdy pro povolební jednání," říká Mlejnek.

S tím, že důvodem pro Jurečkův výrok mohla být snaha o upevnění konzervativnějšího voličského jádra, souhlasí i politolog a vyučující na vysoké škole CEVRO Institut v Praze Karel Müller. "Pokud se ale jedná o nějakou formu mobilizace voličů jenom ve prospěch KDU-ČSL, která by měla napomoci Spolu, i když se rozhodli jít pod jednou značkou, tak je to zvláštní, protože podle všeho to Jurečka s koaličními partnery nijak nekonzultoval," podotýká.

Obecně to však nevidí jako šťastný krok. "Já bych jim určitě nic podobného před volbami nedoporučoval. A vzhledem k tomu, že si vedou docela dobře, tak mi připadá, že to není vyjádření ve smyslu 'chceme ještě oslovit více voličů'. Je možné, že se tím snaží mířit na konzervativnější voliče, kteří běžně volí komunisty nebo SPD, ale to mi připadá dost přitažené za vlasy," dodává Müller.

Ačkoli je postoj lidovců k tématu stejnopohlavního manželství dlouhodobě známý a strana se proti takovému institutu vždy jasně vymezovala, podle odborníků je špatně, že tím Jurečka podmiňuje případnou účast ve vládě těsně před volbami. "Pro voliče to vysílá nedobrou zprávu, že se koalice není schopna domluvit ještě před volbami, a co teprve po volbách. Přitom by teď měla napřít všechny síly k vítězství, a ne se názorově tříštit ještě před volbami," říká politický analytik Lukáš Valeš.

"Tím, že se najednou pozornost soustředí na jakýsi střet hodnot v rámci koalice, se vlastně vytrácí hlavní důvod, proč koalice Spolu vznikla - jako nástroj na porážku hnutí ANO, a to právě společně s Piráty a starosty. A to bude voličům vadit," míní Mlejnek.

Zavání mi to dehonestací homosexuálů, říká volička

Aktuálně.cz oslovilo několik voličů, kteří se ještě rozhodují mezi oběma koalicemi. Potvrzují slova politologů, že spory mezi liberální a konzervativní částí uskupení Spolu může některé lidi odradit.

"Byl jsem přesvědčený, že budu volit Spolu, protože se mi líbilo, že do toho strany šly spolu. Že jim šlo o to, udělat něco lepšího, a nehrály si na to, že to samy zvládnou. Chtěly porazit ANO a šly si za tím," popisuje student Petr Doležel z Frýdku-Místku.

Po Jurečkově vyjádření se ale rozhodl nakonec volit konkurenční koalici. "Stejnopohlavní manželství je pro mě jako pro gaye hodně důležité. Přikláním se tedy k Pirátům. V něčem jsou pro mě sice až moc radikální, ale zastávají hodnoty, na kterých mi záleží a proti kterým se nepostavím. Pokud bych to udělal, šel bych sám proti sobě a to nechci," vysvětluje Doležel.

Podobného názoru je i devětašedesátiletá Marie Juřicová ze Zábřehu na Moravě. "Jurečkova slova pro mě byla naprosto zásadní, nemůžu je kvůli tomu volit. Myslím si, že homosexuálové mají právo na plnohodnotný vztah, jako je manželství, a to včetně adopce dětí. Každému je lépe v rodině. Zavání mi to dehonestací homosexuálů," říká pro Aktuálně.cz.

Výroky Jurečky a Fialy mohou změnit rozhodování také jednatřicetileté Ivany M. z Prahy. "Otázka sňatku a adopce pro homosexuály je pro mě - nejen kvůli tomu, že mám spoustu přátel z řad homosexuálů - jedním z velmi důležitých témat, na základě kterých se rozhoduji. Ačkoli nejvíce tíhnu k TOP 09 a jsem ráda, že v těchto otázkách nebudou strany koalice Spolu podle slov Pekarové Adamové hlasovat jednotně, tak kvůli výrokům pana Fialy a Jurečky se momentálně více přikláním k volbě koalice Pirátů a STAN," vysvětluje.

Odpůrci mezi kandidáty Pirátů a STAN téměř nejsou

Kandidáti Pirátů a starostů jsou podle politologů ve svých názorech mnohem liberálnější. Vidět to podle nich lze právě i na podpoře manželství pro všechny. Iniciativa Jsme fér, která se tématu stejnopohlavních sňatků věnuje a prosazuje je, se ve svém předvolebním průzkumu dotázala kandidátů obou koalic, zda by stejnopohlavní manželství v případě zvolení do sněmovny podpořili, včetně práva společně si osvojit děti. U koalice Spolu bylo pro 16 kandidátů, 34 proti. Z koalice Pirátů a starostů byli proti jen dva, pro by hlasovalo 92 kandidátů.

I když u podobných otázek může docházet ke střetu názorů mezi stranami, povolební vládní koalice těchto dvou uskupení je podle politologů stále možná. "Myslím si, že strany se spolu mohou na lecčem shodnout, kdyby se snažily. Věcí, které je třeba napravovat po osmi letech 'agrofertizace' Česka, je dost. Je to velmi významný cíl, který představuje na čtyři roky opravdu dost práce, a to ve smyslu posilování institucí, které ochraňují naši demokracii," říká Müller.